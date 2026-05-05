Surpriză la Budapesta: Mogulul media care i-a făcut campaniile lui Viktor Orban oferă statului companiile sale cu cifre de afaceri de sute de milioane de euro

Unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul mass-media din Ungaria, ale cărui companii au beneficiat de contracte lucrative cu statul sub guvernul care își încheie mandatul, s-a oferit să cedeze statului firmele sale și o parte din investițiile sale, odată cu preluarea puterii de către noul guvern, transmite Reuters.

Gyula Balasy, proprietarul mai multor companii media de top care au conceput campanii guvernamentale timp de peste un deceniu, a făcut această ofertă surprinzătoare într-un interviu video difuzat luni seara pe site-ul de știri Kontroll.

Este prima schimbare majoră de poziție din partea unui lider de afaceri apropiat de guvernul prim-ministrului Viktor Orban, care a fost înlăturat de la putere după 16 ani, în urma alegerilor de luna trecută.

Anunțul lui Balasy a venit în contextul în care Peter Magyar, liderul partidului de opoziție de centru-dreapta Tisza, care va depune jurământul pe 9 mai în calitate de prim-ministru, s-a angajat să revizuiască contractele de stat, să combată corupția și să „recupereze bunurile de stat furate”, în campania electorală care a adus partidului său o victorie zdrobitoare.

„Locul lor este în sectorul public”

„Ofer statului maghiar grupul de companii pe care l-am construit timp de 22 de ani și care, în prezent, se ocupă de organizarea de evenimente, de comunicare și de achiziții media pentru stat și guvern”, a declarat Balasy pentru Kontroll.

„Nu fac acest lucru pentru că am ceva de ascuns sau pentru că am făcut ceva ilegal sau greșit, ci pentru că consider că activitățile pe care le-am desfășurat pentru stat depășesc activitățile de comunicare de piață și, prin urmare… locul lor este în bugetul sectorului public”, a adăugat el.

Firmele lui Balasy au conceput campania electorală anti-Ucraina a lui Orbán, care a prezentat scrutinul din aprilie drept o alegere între război și pace, precum și, printre multe altele, campaniile sale anti-imigrație.

Balasy a susținutcă firmele sale au câștigat contracte de achiziții publice care erau „în întregime transparente”. Balasy a mai spus că conturile mai multor firme ale sale au fost înghețate luna trecută. El nu a precizat care autoritate a înghețat conturile.

Lider Tisza: Banii câștigați au fost plătiți de noi, maghiarii

Magyar a comentat pe scurt interviul lui Balasy pe Facebook luni, spunând, cu referire la aliații lui Orban, că „acest sistem s-ar putea prăbuși mult mai repede decât ar crede cineva”.

Mark Radnai, vicepreședintele partidului Tisza, a declarat: „Acesta este omul pe care îl cunoaștem ca fiind creatorul panourilor publicitare ale Fidesz și care, în ultimii opt ani, a dominat practic întreaga piață a comunicării de stat.”

„Să nu uităm că banii câștigați nu au fost generați de piață, ci au fost plătiți de noi, maghiarii… nimic nu va fi uitat.”

O firmă cu venituri de sute de milioane de dolari

Conform bazei de date a companiilor Opten, firma lui Balasy, New Land Media, a înregistrat în 2024 venituri nete de 85 de miliarde de forinți (273 de milioane de dolari), în creștere față de 70 de miliarde în 2020, în timp ce profitul după impozitare a crescut de la 3 miliarde la aproximativ 9 miliarde de forinți.

Cealaltă firmă importantă a sa, Lounge Design, a înregistrat o creștere a veniturilor nete de la 10 miliarde la 26,3 miliarde de forinți în aceeași perioadă, iar profitul net s-a cuadruplat, ajungând la 4,25 miliarde de la 1,4 miliarde în 2020.

Potrivit Transparency International, numai în perioada 2019-2021, companiile lui Balasy, Lounge Design, New Land Media și Media Dynamics, au câștigat contracte de stat în valoare totală de 295 de miliarde de forinți (810 milioane de euro), în mare parte de la Oficiul Național de Comunicații, care s-a ocupat de campaniile lui Orbán și a jucat un rol cheie în câștigarea alegerilor anterioare.

„Numărul contractelor câștigate de companiile lui Balasy a crescut semnificativ, de la zero la 150 pe an în regimul Orban, între 2012 și 2025”, a afirmat Centrul de Cercetare a Corupției CRCB, un think tank maghiar, într-un raport din 10 aprilie 2026.