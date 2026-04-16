Surpriză la pompă joi dimineață. O mare rețea de benzinării a ieftinit semnificativ benzina și motorina

Prețul unui litru de benzină a scăzut cu 35 de bani joi dimineață, în timp ce motorina s-a ieftinit cu 30 de bani în stațiile Petrom și OMV, deținute de cea mai mare companie petrolieră din România.

Astfel, în stațiile Petrom, benzina standard costă 8,37 lei pe litru, la MOL – 8,82 lei, iar la OMV – 8,48 lei pe litru, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților.

Sortimentul premium de benzină se vinde cu 8,85 lei la Petrom, 9,45 lei la MOL, 9,11 lei la OMV și 9,29 lei la Rompetrol.

Motorina standard este 9,28 lei pe litru în stațiile Petrom și 9,37 lei la MOL și OMV, iar dieselul premium costă 10,05 lei la Petrom, 10,19 lei la OMV și 10,24 lei la benzinăriile MOL.

Cotațiile petroliere au scăzut în ultimele săptămâni și au ajuns la 95 de dolari pe baril joi, față de vârful de 112 dolari pe baril atins în 23 martie și față de un alt vârf de 110 dolari atins în 6 aprilie.

Cu toate acestea, FMI avertizează că există riscul unei recesiuni mondiale, care se va întinde inclusiv pe parcursul anului viitor, potrivit publicației OilPrice.com.

România se pregătește să repornească rafinăria Petrotel Lukoil

În România, repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil, care însă nu poate fi posibilă mai devreme de 45 de zile, poate aduce un respiro pe piața carburanților. Rafinăria deținută de Lukoil este închisă încă de toamna trecută, după instituirea sancțiunilor americane asupra activelor internaționale ale Lukoil.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că România a primit o derogare de la sancțiunile împotriva Lukoil aplicate de autoritățile americane.

„Este o veste uriașă pentru țara noastră. Este cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru România în această perioadă”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită la Washington.

Potrivit acestuia, după repornirea rafinăriei România va avea cele mai mici prețuri din regiune.

„România își va produce intern toată benzina pe care o consumă și peste 60% din motorină, precum și tot combustibilul pentru aviație de care avem nevoie în țara noastră. În plus, ne asigură că suntem mai stabili în fața fluctuațiilor internaționale de preț. În condițiile în care motorina costă dublu pe piețele internaționale față de acum o lună, în România avem o creștere de 30 și ceva la sută, deci înseamnă că vom avea prețuri mai mici decât în restul regiunii”, a susținut Bogdan Ivan, pentru Antena 3 CNN.