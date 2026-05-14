SURPRIZĂ Mișcare strategică Auchan în România: preia controlul unui startup românesc de AI care reduce pierderile din retail

Grupul Auchan, controlat de una dintre cele mai bogate familii din Franța, a intrat în startup-ul românesc Security Retail Technologies, fondat de Marian Costin și specializat în dezvoltarea de soluții de inteligență artificială care să sprijine retailerii în reducerea pierderilor și monitorizarea tranzacțiilor, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Auchan a devenit acționar majoritar al companiei Security Retail Technologies (SRT), prin preluarea a 55% din părțile sociale ale firmei de la fondatorul Marian Costin.

Aceasta este singura firmă în care Auchan Romania este asociat, în afara de propriile entități juridice ale grupului.

Citește mai mult pe Profit.ro