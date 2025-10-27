SURPRIZĂ Nou furnizor de energie. Fondatorul Star Taxi a intrat pe piața energiei electrice

George Grama, fondatorul Atlas Navi, aplicație care folosește algoritmi de inteligență artificială și camera telefonului pentru a analiza trasee rutiere în timp real, a intrat pe piața energiei electrice, relevă date analizate de Profit.ro.

El a înființat firma Romenergetica SRL, la care este asociat și administrator unic.

Compania tocmai a primit licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Energie – contor, Foto: Lovelyday12 | Dreamstime.com