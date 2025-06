Surprize din culisele PSD. Unul dintre cei mai vocali lideri ai partidului se declară liberal și dezvăluie ce mesaj a primit de la conducere. „Băi, fii mai puţin vehement, că intrăm la guvernare!”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, susţine că, în 2016, Marcel Ciolacu, pe atunci preşedinte al filialei PSD Buzău, a refuzat să candideze pentru postul de primar din cauza situaţiei financiare a instituţiei. În final, a candidat Constantin Toma şi a câştigat alegerile. Însă la 6 luni distanţă, Marcel Ciolacu a intenţionat să-i retragă sprijinul politic, susţine Toma, citat de News.ro.

”Marcel Ciolacu n-a avut curajul să candideze. Mi-a spus la vreo doi ani după treaba asta: ”Băi, situaţia financiară era…” El a fost viceprimar la Buzău. Şi mi-a spus: ”Băi, Tomiţă, n-am cuplat la treaba asta, că situaţia financiară era aşa de proastă, tu trecuseşi prin insolvenţă, aveai experienţă”. Şi am avut experienţă. Pentru că eu, în 6 luni de zile, am ras tot. Mi-am făcut foarte mulţi duşmani. În februarie 2017, Marcel Ciolacu mă cheamă la partid şi îmi spune că-mi retrage sprijinul politic: ”Bă, toată lumea e împotriva ta”. Pentru că eu am deranjat foarte multă lume. Erau pe feude, fiecare avea câte o bucăţică din oraş, ca să stoarcă bani”, a spus Constantin Toma, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

Înainte de a candidaă la primărie, Constantin Toma a fost om de afaceri, însă criza financiară din 2008-2010 l-a forţat să între în insolvenţă.

Întrebat în ce relaţii este astăzi cu Marcel Ciolacu, Constantin Toma a răspuns: ”Reci. Ce să vă spun, că-s calde? M-a sunat de ziua mea, de Constantin şi Elena”.

De asemenea, Constantin Toma a fost întrebat dacă are dialog cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

”Nu. M-a sunat o dată: ”Băi, fii mai puţin vehement, că intrăm la guvernare!”. Dar nu e vorba de vehemenţă aici. Eu chiar am ţinut la partidul ăsta, chiar dacă eu, ca structură, sunt liberal. Vin din afaceri. Dar mai am o chestie cu liberalii. Eu provin dintr-o familie de ţărani agricultori, tot liberali. Şi am avut inclusiv primar liberal între cele două Războaie Mondiale, Irimia Toma, din familie”, a explicat primarul Buzăului.

Imediat după alegerile prezidenţiale, Constantin Toma a cerut ca PSD să intre la guvernare şi să-l susţină pe liberalul Ilie Bolojan pentru funcţia de prim-ministru. În primă fază, liderii PSD au analizat ambele scenarii: să intre la guvernare sau să voteze instalarea unui nou Executiv, apoi să treacă în opoziţie. În urma negocierilor cu preşedintele Nicuşor Dan, PSD a acceptat varianta unei noi rotative guvernamentale. Astfel, Ilie Bolojan va conduce viitorul Executiv până în vara anului 2027, apoi PSD va reveni la Palatul Victoria, cu un an înainte de alegerile locale şi parlamentare.