Sursa focarului de pe MV Hondius, investigată. Experții avertizează: „Hantavirusul se răspândește tot mai mult”

Nava de croazieră MV Hondius este ancorată într-un port din Praia, Capul Verde, miercuri, 6 mai 2026. Credit line: AFP / AFP / Profimedia

Autoritățile argentiniene investighează dacă țara lor este sursa focarului de hantavirus de pe nava MV Hondius, pe fondul informațiilor că o parte dintre pasageri s-au întors deja în țările de origine, inclusiv în SUA, unde sunt ținuți sub observație medicală, potrivit The Guardian.

MV Hondius, nava de croazieră lovită de focarul de hantavirus, a plecat pe 1 aprilie din orașul argentinian Ushuaia spre Antarctica, având la bord aproape 150 de persoane. Autoritățile încearcă acum să stabilească dacă pasagerii s-au infectat în Argentina, în timpul unei escale sau la bordul navei.

Argentina este clasată în mod constant de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca având cea mai mare incidență a acestei boli rare, transmisă de rozătoare, din America Latină. Virusul Andes poate provoca o boală pulmonară gravă și adesea fatală, numită sindromul pulmonar hantavirus.

Marți, Ministerul Sănătății din această țară a raportat 101 infecții din iunie 2025, aproximativ dublu față de anul precedent.

Trei pasageri de pe nava MV Hondius au fost testați pozitiv pentru virusul Andes, potrivit autorităților. Trei pasageri au decedat, unul se află la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud, iar alți trei au fost evacuați de pe navă miercuri. Un alt bărbat care a părăsit nava mai devreme în timpul călătoriei a fost testat pozitiv în Elveția.

Argentina a anunţat miercuri că va trimite material genetic provenit de la virusul Andes, precum şi echipamente de testare, pentru a ajuta Spania, Senegalul, Africa de Sud, Ţările de Jos şi Marea Britanie să detecteze virusul.

Există îngrijorări și cu privire la 23 de pasageri care ar fi debarcat pe insula Sfânta Elena la 23 aprilie, potrivit ziarului spaniol El País. Aceștia s-ar fi întors în țările lor de origine, inclusiv în SUA, unde sunt sub observație în Georgia, California și Arizona, deși niciunul nu prezintă simptome.

„Sunt 23 de persoane care rătăcesc pe acolo și, până acum trei zile, nimeni nu luase legătura cu ele”, a declarat un pasager sub anonimat.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) precizează că primul deces înregistrat la bordul navei de croazieră, cel al unui bărbat olandez în vârstă de 70 de ani, a avut loc în 11 aprilie. Trupul său a fost debarcat de pe navă aproape două săptămâni mai târziu, în insula Sfânta Elena.

Soţia sa, în vârstă de 69 de ani, a călătorit cu avionul de la Sfânta Elena în Africa de Sud; ea a leşinat la aeroportul din Johannesburg şi a decedat la spital în 26 aprilie. Al treilea pasager, o femeie de origine germană, a decedat pe 2 mai.

Din cauza perioadei de incubație ce poate ajunge la opt săptămâni, nu s-a putut stabili dacă virusul a fost contractat înainte de plecarea din 1 aprilie, în timpul unei escale programate sau pe parcursul călătoriei spre Antarctica.

Experții în sănătate publică afirmă că temperaturile ridicate și schimbarea ecosistemelor permit rozătoarelor purtătoare să prospere în zone noi. Infecția la om se produce, de regulă, prin expunerea la excrementele, urina sau saliva acestora.

„Argentina a devenit mai tropicală din cauza schimbărilor climatice, iar acest lucru a adus perturbări, precum dengue și febra galbenă, dar și noi plante tropicale care produc semințe pentru proliferarea șoarecilor”, a spus Hugo Pizzi, un renumit specialist argentinian în boli infecțioase.

Expertul avertizează: „Nu există nicio îndoială că, pe măsură ce timpul trece, hantavirusul se răspândește din ce în ce mai mult”.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis recent pe X că organizația monitorizează situația de la bord în colaborare cu operatorii navei și autoritățile naționale de sănătate. El adaugă însă că, „în acest stadiu, riscul general pentru sănătatea publică rămâne scăzut.”