Suspectat că a divulgat informații serviciilor secrete ruse, un angajat al Ministerului Apărării din Polonia a fost ridicat din birou și dus la audieri

Un bărbat care lucrează pentru Ministerul Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat că a colaborat cu serviciile secrete ruse, potrivit unor surse citate de site-ul de știri Onet, scrie Reuters.

Angajatul a fost reținut de Serviciul de Contrainformații Militare al Poloniei la locul de muncă, puțin după ora 8 dimineața, și escortat din clădire, a relatat Onet.

Ministerul a declarat că un angajat cu vechime a fost reținut și acuzat de „colaborare cu un serviciu de informații străin”, fără a menționa numele țării.

Suspectul lucrează la Departamentul de Strategie și Planificare al Ministerului Apărării Naționale, potrivit presei poloneze.

„Autoritățile monitorizau activitățile acestui bărbat de mai multe luni. Acțiunile sale au fost documentate și analizate cu atenție. De aceea, probele adunate împotriva lui sunt foarte solide. Acesta este unul dintre cele mai mari succese”, a declarat sursa familiarizată cu detaliile operațiunii pentru Onet.

Arestarea bărbatului a fost confirmată de Janusz Sejmej, purtătorul de cuvânt al ministrului Apărării Naționale. Cu toate acestea, el a refuzat să ofere detalii despre operațiune și a precizat că după încheierea procedurilor va transmite o declarație oficială.

Onet a relatat că bărbatul era interogat, iar Ministerul polonez al Apărării a afirmat că nu pot fi excluse alte arestări.

Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta informațiile.

Polonia afirmă că rolul său de centru de ajutor pentru Ucraina a făcut-o o țintă cheie pentru spionajul, sabotajul și atacurile cibernetice rusești.

Moscova a respins în repetate rânduri astfel de acuzații și a acuzat puterile occidentale de răspândirea propagandei anti-rusești.