Suspiciuni de sabotaj, după atacul cibernetic împotriva frigiderelor din supermarketuri. „Un avertisment care trebuie luat în serios”

Alimente de milioane de euro au fost aruncate după ce un atac cibernetic a vizat frigiderele și congelatoarele unor lanțuri de magazine din șase țări europene. Deși nimeni nu a revendicat atacul care a făcut ca marfa din frigidere să ajungă și la 50 de grade, au apărut suspiciuni că incidentul este mai mult decât isprava unor tineri nesăbuiți, fiind posibilă implicarea unor actori mult mai puternici.

Incidentele care au survenit concomitent în cele șase țări au amplificat îngrijorările deja existente din cancelariile europene privind amenințările hibride la adresa infrastructurii apărute după invadarea Ucrainei de către Rusia.

„Nu se știe cine este în spatele atacului și s-ar putea să nu aflăm niciodată”, a declarat Katrien Eggers, purtătoare de cuvânt al Centrului pentru Securitate Cibernetică din Belgia, adăugând că este îngrijorată de creșterea numărului incidentelor de acest tip, parțial în urma dezvoltării inteligenței artificiale.

„O încercare deliberată”

„Toate sistemele IT sunt potențial vulnerabile, iar inteligența artificială poate fi folosită cu succes pentru exploatarea acestor slăbiciuni, în special de către actorii sofisticați”, a adăugat Eggers, citată de Reuters.

Temeri că atacul reprezintă mai mult decât un act de vandalism al unor hackeri obișnuiți au fost exprimtate și de la vârful Comisiei Europene.

„Este o încercare deliberată de a perturba lanțul alimentar și de submina încrederea consumatorilor în el, un avertisment care trebuie luat în serios. Apariția repetată a acestor atacuri cibernetice este profund îngrijorătoare”, a declarat comisarul UE pentru Agricultură, Christophe Hansen.

Instalații de refigerare defecte într-un supermarket din Belgia Foto: Damien Eagers / PA Images / Profimedia

„Un adolescent sau un serviciu de informații arată la fel”

Tom Hegel, cercetător la firma de securitate cibernetică SentinelOne, spune că acest gen de atacuri sunt legate de obicei de extorcare de bani, motivații politice sau de operațiuni derulate de state. În acest caz, lipsa unor cereri de natură financiară indică un sabotaj.

„Retail-ul este o țintă ușoară din cauză că lanțurile de retail gestionează infrastructuri enorme de refirgerare, sisteme de management al clădirii ș.a.”, spune Hegel adăugând că este greu de luat urma hackerilor care țintesc aceste sisteme.

„Un atacator care accesează un panou de control expus nu lasă aproape nicio urmă. Un adolescent sau un serviciu de informații ar arăta la fel din perspectiva victimei”, a mai spus Hegel.

Temeri că atacul nu este un accident izolat vin și din partea lanțurilor de retail. Luc De Laet, fondatorul unui lanț de măcelării belgian, De Laet & Van Haver, care a fost țintit de atac, crede că hackerii încearcă să destabilizeze economiile europene.

El a făcut plângere la poliție, dar nu știe care va fi deznodământul. „Atât am să le spun: treziți-vă, vă rog, pentru că ceva se întâmplă”, a spus De Laet.