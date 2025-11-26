Suspiciuni de simpatii naziste în guvernul propus de Andrej Babis. Președintele Cehiei ridică noi obiecții

Partidul populist ANO din Republica Cehă a propus miercuri numirea în guvern a unui eurosceptic de dreapta criticat pentru efectuarea unui salut nazist, complicând eforturile de formare a unui executiv după alegerile de luna trecută, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

ANO, condus de miliardarul Andrej Babis, a obţinut cele mai multe voturi la alegerile din octombrie şi încearcă să formeze un cabinet cu partidul SPD de extremă dreaptă, anti-UE şi pro-rus şi cu partidul eurosceptic de dreapta Motoriştii.

Babis i-a prezentat miercuri preşedintelui Petr Pavel o listă de candidaţi care îl include şi pe Filip Turek din partidul Motoriştii, care a explicat salutul nazist mai curând ca fiind o glumă proastă şi nu semnalând vreo afinitate cu nazismul sau rasismul. De asemenea, el a contestat autenticitatea unor postări vechi de pe reţelele de socializare publicate de presa cehă, în care părea să facă comentarii rasiste.

Totuşi, „preşedintele a repetat că obiecţiile sale faţă de Filip Turek ca membru al viitorului guvern rămân”, a declarat biroul preşedintelui Petr Pavel într-un comunicat. Pavel, liberal pro-UE şi un susţinător puternic al Ucrainei, nu şi-a detaliat obiecţiile, dar în trecut a afirmat că Turek nu ar trebui să ocupe o funcţie guvernamentală în cazul în care comentariile sale anterioare sunt sincere.

Babis, care a mai fost prim-ministru în perioada 2017-2021 şi speră să formeze un guvern până la mijlocul lunii decembrie, a precizat că va discuta obiecţiile lui Pavel – despre care el susţine că se datorează unor aspecte juridice nespecificate – cu liderul partidului Motoriştilor, Petr Macinka. „Vom vedea ce spune coaliţia în această privinţă”, a declarat Babis presei.

Turek, care nu a comentat deocamdată, a fost nominalizat pentru Ministerul Mediului, o schimbare faţă de o propunere anterioară de a-l numi ministru de externe.

Pavel s-a declarat deschis numirii lui Babis în funcţia de prim-ministru – primul pas înainte de numirea întregului cabinet -, dar numai după ce va comunica publicului cum intenţionează să gestioneze conflictele de interese legate de grupul său Agrofert, unul dintre cele mai mari din ţară şi din Europa Centrală, având aproximativ 30.000 de angajaţi în industria agricolă, alimentară şi chimică. Firmele sale primesc subvenţii ale UE şi naţionale, precum şi comenzi publice, ceea ce generează un interes în decizii politice şi administrative.

Babis a reiterat miercuri că va anunţa un plan în acest sens înainte de numirea sa, menţionând că va elimina conflictul de interese, dar nu a dezvăluit cum, spunând doar că nu îşi va vinde compania.