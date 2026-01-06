Suspiciuni după ce un parior Polymarket a mizat pe capturarea lui Maduro chiar înainte ca Trump să anunțe operațiunea / A câștigat aproape jumătate de milion de dolari

„Acest pariu are toate caracteristicile unei tranzacții bazate pe informații privilegiate. A avut loc foarte târziu, chiar înainte de evenimentul pe care pariau; suma de bani era relativ mare; și a avut loc pe o piață care nu este realmente reglementată și unde nu există transparență”, a declarat un expert pentru CBS News.

Un parior a câștigat aproape jumătate de milion de dolari, mizând pe capturarea președintelui Venezuelei chiar înainte ca aceasta să fie anunțată oficial.

Pariul ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca cineva să fi avut informații privilegiate despre operațiunea administrației SUA, scriu BBC și CBS.

Un utilizator anonim de pe Polymarket este cel care a câștigat suma de 436.000 de dolari, după ce a pariat aproximativ 32.000 de dolari pe înlăturarea lui Maduro — chiar înainte ca președintele Trump să anunțe că SUA l-au capturat.

Câțiva alți utilizatori ai Polymarket au câștigat, de asemenea, zeci de mii de dolari din pariuri pe capturarea lui Maduro.

Polymarket, o piață de predicții în criptomonede cu sediul în New York, care a obținut recent o investiție de 2 miliarde de dolari de la operatorul bursier Intercontinental Exchange, urmărește în prezent obținerea aprobării de reglementare în SUA.

Un moment suspect?

Utilizatorul, care pare să se fi alăturat platformei de tranzacționare în decembrie, a pariat 32.537 de dolari pe probabilitatea ca Maduro să fie „demis până la 31 ianuarie 2026”.

Pariul a fost plasat cu puțin timp înainte ca Trump să anunțe arestarea lui Maduro la ora 4:21 dimineața, sâmbătă, pe Truth Social.

Datele Polymarket citate de BBC arată că, în după-amiaza zilei de vineri, 2 ianuarie, traderii estimau șansele ca Maduro să părăsească funcția la doar 6,5%.

Însă, puțin înainte de miezul nopții, acestea au crescut la 11% și au înregistrat o creștere semnificativă în primele ore ale zilei de 3 ianuarie, indicând o schimbare bruscă a pozițiilor chiar înainte ca Trump să posteze pe Truth Social că Maduro se află în custodia SUA.

Expert: „Este clar că pariorul a avut acces la informații privilegiate”

Experții au afirmat că mai mulți indicatori sugerează că pariorul ar fi putut avea acces la informații clasificate privind operațiunea SUA de capturare a lui Maduro.

„Este clar că pariorul a avut acces la informații privilegiate”, a declarat pentru CBS Dennis Kelleher, cofondator și CEO al Better Markets, un grup de advocacy nonpartizan axat pe reforma financiară.

„Acest pariu are toate caracteristicile unei tranzacții bazate pe informații privilegiate. A avut loc foarte târziu, chiar înainte de evenimentul pe care pariau; suma de bani era relativ mare; și a avut loc pe o piață care nu este realmente reglementată și unde nu există transparență”, a spus acesta.

Analiza arată că de pe același cont Polymarket au fost făcute trei pariuri suplimentare.

Este vorba despre un pariu de 1.000 de dolari pe invadarea Venezuelei de către SUA până la 31 ianuarie; un pariu de 250 de dolari care miza că Trump va invoca Legea privind puterile de război împotriva Venezuelei până la 31 ianuarie; și un pariu de 146 de dolari care miza că forțele americane vor debarca în Venezuela până la sfârșitul lunii.

Alți specialiști au oferit argumente care sugerează suspiciuni.

„Era un cont nou care paria doar pe probleme legate de posibila destituire a președintelui venezuelean – există multe semne revelatoare care fac să pară că este vorba de tranzacții cu informații privilegiate”, a declarat pentru CBS News Stephen Piepgrass, avocat specializat în reglementări la Troutman Pepper Locke, specializat în tranzacții cu contracte futures.

Posibilă încălcare a legii

Polymarket nu a comentat pe tema pariului. Toamna trecută, directorul general al companiei, Shayne Coplan, a declarat pentru CBS News că „avantajul pe care îl au persoanele cu informații privilegiate pe piață este un lucru bun”.

„Evident, trebuie să le selectați și trebuie să fiți foarte clari și stricți în ceea ce privește limitele și, să zicem, etica, iar noi dedicăm mult timp acestui aspect. Dar este inevitabil ca acest lucru să se întâmple și există multe beneficii care decurg din asta. Și, știți, oamenii se vor adapta”, a declarat el.

Pariul Polymarket ar putea încălca Commodity Exchange Act (CEA), o lege federală care reglementează tranzacționarea cu contracte futures și opțiuni, au declarat experții pentru CBS News.

Mai precis, CEA interzice pariurile pe evenimente legate de asasinate, terorism și război.

Kelleher a mai spus că incidentul evidențiază riscurile potențiale pentru alți utilizatori ai platformei de pariuri.

„Consumatorii și investitorii ar trebui să știe că acestea sunt piețe total nereglementate, netransparente și că șansele de a pierde bani sunt incredibil de mari”, a spus el.