Sute de angajați din ASF și ANRE contestă în instanță concedierile și tăierea cu 30% a salariilor. La ANCOM, angajații au blocat momentan aplicarea reformei lui Bolojan

Sute de angajați din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai Autorității de reglementare în Energie (ANRE), precum și sindicatele celor două instituții de stat, au mers în instanță pentru a contesta reforma pentru care Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, arată datele de pe portalul instanțelor. Măsura vine după ce Sindicatul salariaților din ANCOM a reușit, printr-o decizie a Curții de Apel București, să oprească aplicarea măsurilor.

În doua dosare separate, atât ASF, autoritatea care arbitrează piețele de capital, asigurării și pensii private, cât și ANRE, autoritatea care este responsabilă cu reglementarea piețelor de energie și gaze naturale, reclamă procesul de reorganizare.

În cazul ASF, pe portalul instanței, la reclamanți apare atât Sindicatul care reprezintă angajații, cât și peste 150 de angajați, care au susținut demersul.

Principala lor contestație este hotărârea 74 din data de 24 decembrie 2025 a ASF, care a stabilit stabilit reducerea cu 30% a salariilor tuturor angajaților, arată documentul consultat de HotNews.

Acțiune a fost deschisă în 13 ianuarie 2026, la Curtea de Apel București. Termenul de judecată pentru acest dosar este 3 februarie.

HotNews a solicitat anterior ASF să ofere detalii privind numărul exact al angajaților concediați de la 1 ianuarie 2026 și reducerile salariale aplicate și vom reveni cu detalii când vom primi aceste răspunsuri.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, audiat la sfârșitul lunii octombrie în parlament, a anunțat că, în urma aplicării Legii 145/2025, la ASF vor fi reduse 80 de posturi, respectiv 39 de salariați, astfel încât la 1 ianuarie 2026 instituția va avea 464 de salariați, adăugând că vor fi desființate și 10 servicii.

Atât în ASF, cât și în ANCOM și ANRE, salariile sunt printre cele mai mari din sectorul public românesc, cele trei autorități autofinanțându-se din diverse taxe asupra sectoarelor pe care le supraveghează, taxe care se regăsesc în final în facturile finale pe care le plătesc românii la RCA, energie ori telefonie, internet și TV.

Anul trecut, salariul mediu net la ANRE era de 18.635 lei, la ASF ajungea la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei, potrivit informațiilor Spotmedia.ro.

Acțiune similară la ANRE

Și angajații Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au contestat în instanță tăierea cu 30% a salariilor și disponibilizarea a 14 angajați din cei circa 300, au declarat pentru HotNews.ro surse din cadrul autorității.

Peste 100 de angajați contestă mai multe decizii ale conducerii ANRE legate de restructurări, retrogradări și reduceri de salarii, dosar înregistrat la Curtea de Apel în data de 8 ianuarie 2026.

La ANRE, salariul mediu a fost, anul trecut, de aproximativ 3.700 euro net lunar. În cazul ANRE, Curtea de Apel urmează să se pronunțe pe 22 ianuarie.

Reorganizarea ANCOM, suspendată de Curtea de Apel București

Spre deosebire de angajații din ASF și ANRE, cei din cadrul autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), conduse de Valeriu Zgonea, s-au mișcat mai repede și au contestat deciziile de restructurare la finele anului trecut.

Sindicatul salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), a avut câștig de cauză în data de 30 decembrie 2025 la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în comunicații, după cum au informat atunci jurnaliștii Snoop.ro și HotNews.ro.

Decizia Curții de Apel a fost excutorie de drept, dar împotriva acesteia se poate face recurs în 5 zile de la comunicare.

Potrivit informațiilor HotNews.ro, conducerea ANCOM nu a primit încă decizia instanței prin care s-a blocat procesul de restructurare, motiv pentru care nu a făcut încă apel.

Câți angajați ANCOM ar fi trebuit să plece de la 1 ianuarie 2026

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM), condusă de Valeriu Zgonea, ar fi trebuit să concedieze 84 de angajați de la 1 ianuarie 2026, pentru a pune în aplicare reorganizarea cerută de legea 145/2025 pe care guvernul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, arată datele transmise la solicitarea HotNews.ro de această instituție.

Soția șefului ANCOM, Laura Zgonea, și-a prezentat demisia în luna noiembrie, iar postul de consilier de specialitate ocupat de aceasta (care se urma să fie vacantat la 31 decembrie 2025) a fost desființat prin decizia de reorganizare.