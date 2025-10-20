Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură în următoarele zile. Care sunt zonele cu probleme

Peste 200 de blocuri din mai multe zone din Capitală rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor noi avarii în rețeaua de termoficare. Lucrările „au durate diferite de realizare”, în funcție de complexitate, anunță luni Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB).

Zonele afectate din Sectorul 1

Se va interveni pe Strada Smaranda Brăescu, pentru lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 20 de blocuri și imobile din data de 20 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 21 octombrie 2025, ora 23:00.

De asemenea, o avarie la rețea este pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu care impune sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 23 de blocuri și imobile, din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00.

În același timp, pe Șoseaua Nicolae Titulescu, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (4 blocuri și imobile), din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00.

Zonele afectate din Sectorul 2

În zona Străzii Radovanu, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, din data de 20 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00.

De asemenea, în zona Aleea Hobița, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 8 blocuri, din data de 20 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00.

În zona Străzii Slt. Cristescu Dima, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, din data de 22 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00.

Zonele afectate din Sectorul 4

În zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcărești, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 6 puncte termice (129 de blocuri și 2 agenți economici), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00.

Zonele afectate din Sectorul 5

Totodată, lucrări vor fi în zona Șoseaua Alexandriei, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (10 blocuri), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00.

Zonele afectate din Sectorul 6

În intersecția Bulevardului 1 Mai cu strada Brașov din Sector 6, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator. Perioada activității va fi din 21 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00.

La intersecția străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii în căminul de aerisire a conductei de tur (Dn 50 mm), care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (20 de blocuri). Perioada activității va fi în data de 23 octombrie 2025, între orele 09:00 – 22:00.