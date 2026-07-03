Sute de bucureșteni nu au curent de aproape trei zile, după furtuna de marți: „Am sunat de zeci de ori, Ni se spune că e în lucru sau că nu apare întrerupere”

Locuitorii din mai multe zone din Capitală, unele ultracentrale, precum Piața Romană, Primăverii, Dorobanți sau Dacia, au rămas fără curent de marți seară, când Bucureștiul a fost devastat de furtuni și ploi torențiale.

„După furtuna din 30 iunie suntem fără curent electric în bd. Dacia 107”, ne-a scris Mihaela N., o cititoare HotNews, pe adresa pont@hotnews.ro.

Compania de electricitate nu răspunde

Oamenii se plâng că societatea de distribuție a energie – Rețele Electrice din grupul PPC – nu le oferă informații cu privire la momentele în care va fi reluată alimentarea.

„Rețele Electrice nu oferă nicio informație despre stadiul remedierii, am făcut repetate apeluri, cu timp de așteptare de circa 30 min să intri în legătură cu un operator. Ni se spune fie că e în lucru, fie că nu apare întrerupere”, mai spune ea.

HotNews a cerut un punct de vedere companiei, dar, până la ora publicării acestui articol, nu am primit niciun răspuns.

Informații contradictorii

Oamenii se plâng și că informațiile care vin de la companie sunt contradictorii.

Pe harta întreruperilor de pe site-ul Rețele Electrice nu figurează o problemă în zonă. La fel, dacă introduci codul de pe factură în câmpul de pe site, nu apare ca fiind întrerupere.

În schimb, în mesajul vocal automat de la call-center se menționează întreruperea de pe b-dul Dacia. Iar becul nu se aprinde când apeși întrerupătorul, arată Mihaela.

„Ultimul operator cu care am vorbit nu știa nimic, nu avea nicio informație punctuală, dar mi-a spus că o să-i anunțe să urgenteze. Nu există niciun comunicat oficial al Rețele Electrice SA – ultimul comunicat de presă de pe site e din 2024. Practic suntem consumatori „captivi” ai Rețele Electrice”, a mai spus ea.

„Spun că la ei nu apare nicio problemă”

Un alt cititor al HotNews, Dragoș O., se plânge, într-un mesaj transmis ieri redacției, că nici el nu are curent de marți seara.

„Am sunat împreună cu vecinii de zeci de ori la Rețele Electrice și mereu promisiuni că se știe de situație și se lucrează la remediere. Ultimul termen de remediere dat era azi (joi), la ora 14. Nu s-a rezolvat nimic și încă nu avem electricitate. Cei de la Rețele Electrice spun acum că la ei nu apare nicio problema și nicio sesizare pe acea stradă. E inadmisibil că în București să nu poată fi reluată alimentarea cu electricitate în 40 de ore”, ne-a spus Dragoș.

Zeci de zone din Capitală nu au curent vineri după-amiază

Harta cu întreruperile de curent vineri, ora 15.00, la Rețele Electrice

Acestea sunt doar două cazuri, însă harta de pe site-ul Rețele Electrice arată că există pene de curent în foarte multe zone din Capitală, în special în zona centrală.

Vineri după-amiază la ora 15:00, câteva dintre zonele afectate erau: Piața Romană, Primăverii, Dorobanți, Dacia, Kogălniceanu, Aviației, Tineretului, Foișorului, Piața Alba Iulia, Floreasca, Domenii, Obor, Pantelimon, Gara de Nord, Baba Novac – IOR, Grigore Marin, Șincai, Industriilor, Popa Nan, Hala Traian, Lacul Tei, Turda, D. Ghica-Fundeni, Ștefan cel Mare, Moșilor, Banu Manta, Colentina-Andronache, Bucureștii Noi.

Zonele afectate de întreruperi accidentale de pe site-ul Rețele Electrice se actualizează la fiecare 15 minute.

HotNews i-a întrebat pe reprezentanții companiei Rețele Electrice din grupul PPC care este numărul consumatorilor care încă nu au curent după furtuna de marții seară și când va fi reluată alimentarea cu electricitate pentru toți consumatorii afectați. Vom publica aceste informații de îndată ce le vom primi.

Bucureștiul s-a confruntat marți noapte cu o furtună care a provocat pagube însemnate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au căzut peste 1.000 de copaci, 41 de stâlpi și 86 elemente de construcție, fiind afectate 456 autovehicule.

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