Sute de mașini Porsche din toată Rusia au refuzat să mai pornească / „Posibil să fie ceva intenționat”

Sute de mașini de lux Porsche din Rusia au devenit inutilizabile după o defecțiune a sistemului de securitate prin satelit instalat din fabrică, potrivit dealerilor și propietarilor, scrie The Moscow Times.

Șoferi din Moscova, Krasnodar și alte orașe au început să raporteze săptămâna trecută oprirea bruscă a motorului și blocarea alimentării cu combustibil, ceea ce a dus la imobilizarea mașinilor lor.

Rolf, cel mai mare grup de dealeri din Rusia, a spus că solicitările de service au crescut brusc vineri, deoarece mașinile au avut o problemă cu modulele lor de securitate, care sunt conectate prin satelit.

Întreruperea afectează toate modelele și tipurile de motoare Porsche, iar orice vehicul s-ar putea bloca automat, a declarat un reprezentant al Rolf pentru site-ul de știri RBC.

„Este posibil ca acest lucru să fi fost făcut în mod intenționat”, a declarat reprezentantul, deși nu au apărut dovezi care să susțină această afirmație.

Grupurile de proprietari spun că problema pare să fie legată de sistemul de urmărire a vehiculelor (VTS), care este un modul de securitate de bord.

Clubul rus Porsche Macan a afirmat că unii șoferi au rezolvat problema prin dezactivarea sau repornirea VTS, iar alții au spus că au avut succes după ce au deconectat bateria mașinii timp de până la 10 ore, potrivit canalului Telegram Mash.

Porsche a oprit livrările și a suspendat operațiunile comerciale în Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Foto: Timur Konev | Dreamstime.com