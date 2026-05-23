Sute de mii de catolici la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc. Președintele Ungariei, printre pelerini

Aproape 300.000 de credincioşi au participat la pelerinajul catolic de Rusalii de la Şumuleu Ciuc, în judeţul Harghita, cunoscut ca fiind cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est, informează News.ro. Printre pelerini este și președintele Ungariei, Sulyok Tamás.

„Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc este indisolubil legat de sentimentul de apartenenţă naţională. Acest eveniment reprezintă una dintre cele mai mari şi mai semnificative experienţe de unitate comunitară şi spirituală a poporului maghiar. Zeci de mii de maghiari vin în pelerinaj în fiecare an din diferite colţuri ale lumii pentru a se ruga împreună la Fecioara Maria pentru semenii lor, pentru patria noastră şi pentru naţiunea noastră. Să mulţumim pentru legătura spirituală care ne uneşte”, a scris, sâmbătă seară, pe pgina sa de Facebook, preşedintele Ungariei, Sulyok Tamás.

Pelerini la Șumuleu Ciuc/ Foto: Facebook – Sulyok Tamas

În timpul vizitei în România, din 2019, Papa Francisc s-a rugat la statuia Fecioarei Maria de la Şumuleu Ciuc şi a dăruit Sanctuarului Trandafirul de aur, pe care l-a aşezat la picioarele statuii.

Procesiunea de la Sumuşlu Ciuc are originile în anul 1567, când localnicii secui au apărat luptând credinţa catolică, în faţa trupelor principelui unitarian Ioan Sigismund.

Localnicii spun că doar cu ajutorul statuii făcătoare de minuni de la Şumuleu Ciuc au reuşit să se opună şi să-şi păstreze credinţa strămoşească.

De atunci, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii din întreaga lume, majoritatea de limbă maghiară, vin în pelerinaj, se roagă la statuia Sfintei Fecioare Maria din Şumuleu Ciuc şi participă la slujba în aer liber care se oficiază de la un altar situat în şaua dintre Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita informează că 19 persoane, dintre care patru minori, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„În contextul evenimentelor de astăzi, prilejuite de tradiţionalul pelerinaj de Rusaliile Catolice de la Şumuleu-Ciuc, 19 persoane au fost asistate medical de către echipajele angrenate în misiune. Dintre acestea, o persoană cu suspiciune de fractură membru inferior a fost transportată la spital, pentru investigaţii medicale suplimentare, iar 18 persoane, cu diferite afecţiuni medicale şi traumatisme, au primit îngrijiri, în vederea restabilirii stării de sănătate, atât la Postul Medical Avansat, cât şi în punctul de prim ajutor, amplasate pe Dealul Şumuleul Mic, respectiv în parcarea Catedralei Franciscane”, precizează ISU Harghita.