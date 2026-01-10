Sute de mii de ruși fără curent, căldură și apă, după un atac al forțelor ucrainene. O situație „extrem de dificilă”, spune guvernatorul

Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a declarat sâmbătă că 600.000 de locuitori au rămas fără curent electric, apă și căldură, după un atac cu rachetă al forțelor ucrainene, transmite Reuters.

Într-o declarație pe Telegram, guvernatorul Viaceslav Gladkov a spus că se lucrează la reluarea furnizării, dar că situația este „extrem de dificilă”.

Reuters a observat că în orașul Belgorod luminile stradale erau stinse, iar localnicii foloseau lanterne și farurile mașinilor pentru a se orienta.

Regiunea rusă Belgorod, care se învecinează cu regiunea ucraineană Harkov și avea o populație de 1,5 milioane de persoane înaintea războiului, a fost atacată constant de forțele Kievului de când Moscova a lansat războiul împotriva Ucrainei în februarie 2022.

De partea cealaltă, forțele ruse au bombardat frecvent sistemul energetic al Ucrainei, provocând pene de curent în fiecare zi, și a atacat și sistemele de încălzire în perioada iernii.

Un atac rusesc a lăsat jumătate dintre blocurile din Kiev fără căldură

O operațiune din timpul nopții de joi spre vineri a lăsat aproape jumătate dintre blocurile din Kiev fără încălzire, pe temperaturi de -10 grade Celsius.

„Fac apel la locuitorii capitalei, care au posibilitatea de a părăsi temporar orașul pentru a se refugia în locuri unde există surse alternative de energie și căldură, să facă acest lucru”, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Temperaturile din cea mai mare parte a Rusiei și Ucrainei au fost mult sub pragul de îngheț în ultimele zile.