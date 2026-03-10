Sute de tineri încep serviciul militar obligatoriu, reintrodus după 17 ani, în Croația. Câți bani primesc

Croația a reintrodus serviciul militar obligatoriu, la care renunțase în 2008, iar sute de tineri s-au prezentat deja la cazărmi pentru primele stagii de pregătire, relatează BBC.

Instruirea va avea loc în cazărmi din trei locaţii din Croaţia, iar recruţii trebuie să se prezinte la unitatea militară cea mai apropiată de domiciliul lor, unde vor primi echipamentul militar şi repartizarea la dormitoare.

În următoarele două luni, vor trebui să respecte disciplina militară.

„Acum au fost scoşi din mediul civil”, a declarat Tihomir Kundid, şeful Statului Major al Forţelor Armate ale Croaţiei.

Pentru a-i liniști pe părinți, generalul a adăugat că recruţii vor fi trataţi cu grijă.

„Îi vom obișnui pas cu pas, pentru a nu resimţi prea mult stres”, a spus el.

Acces permis la telefoane

Mulţi dintre recruţi au fost bucuroşi să afle că nu există „restricţii speciale” privind telefoanele mobile, în afară de interdicţia de a le folosi în timpul antrenamentelor.

Aproximativ 800 de tineri fac parte din primul contingent, iar mai mult de jumătate s-au oferit voluntari, fără să aştepte convocarea oficială. Aproximativ una din zece persoane este femeie, deşi femeile nu sunt obligate să facă serviciul militar.

Cât este indemnizația

Oficialii croaţi au subliniat şi faptul că doar 10 persoane s-au declarat până acum „obiectori de conştiinţă”. Aceştia vor trebui să facă patru luni de serviciu civil, primind mai puţin de jumătate din indemnizaţia lunară de 1.100 de euro acordată recruţilor militari.

Generalul Kundid a promis un program „foarte dinamic şi foarte interesant” pentru recruţi.

Instruirea va include atât abilităţi militare tradiţionale, cât şi controlul de bază al dronelor, protecţia împotriva dronelor, precum şi tehnici de război cibernetic şi contramăsuri.

Un precedent

Dacă Croaţia a făcut acest pas, vecinii ar putea urma exemplul. În Slovenia, cel mai mare partid de opoziţie promovează reintroducerea serviciului militar obligatoriu înaintea alegerilor parlamentare din această lună.

Între timp, preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat că serviciul militar obligatoriu va reveni în următoarele 12 luni, iar ţara a crescut semnificativ cheltuielile militare.

Acest lucru provoacă îngrijorări în Kosovo şi Bosnia, în timp ce Serbia şi-a exprimat la rândul ei îngrijorarea faţă de noua alianţă militară a Croaţiei cu Kosovo şi Albania.

„Orice dezvoltare militară în Balcani face regiunea mult mai puţin sigură, deoarece fiecare o interpretează ca fiind îndreptată împotriva sa”, a spus James Ker-Lindsay, analist specializat în Balcani şi conflicte internaţionale.

Totuşi, procesul de recrutare din Croaţia este deja în desfăşurare. Sunt planificate încă trei serii de recrutări până la sfârşitul anului, cu obiectivul de a instrui 4.000 de recruţi anual.

Croaţia este una dintre cele 10 ţări NATO care au reintrodus serviciul militar obligatoriu, alături de Grecia, Turcia, ţările scandinave şi statele baltice.