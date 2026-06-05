Măsuri fără precedent. Sute de turiști evacuați de pe plajele de pe litoral / Anunț de ultimă oră al DSU

Stațiunile de la Marea Neagră au fost evacuate vineri pe o rază de 1 km de malul mării, din cauza riscului de noi explozii ale unor drone marine, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență. Instituția a anunțat ulterior că în urma analizeor de risc s-a stabilit că nu „mai există nici un pericol în zona costieră a Mării Negre, motiv pentru care activitățile de evacuare preventivă efectuate de pompieri, polițiști, jandarmi și poliție de frontieră au fost sistate”.

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Autoritățile anunță că „nu mai există nici un pericol în zona costieră a Mării Negre”

DSU anunță că, după analizele de risc efectuate de autoritățile cu responsabilități în domeniu, s-a constatat ca la acest moment nu mai există nici un pericol în zona costieră a Mării Negre, motiv pentru care activitățile de evacuare preventivă efectuate de pompieri, polițiști, jandarmi și poliție de frontieră au fost sistate.

Arafat: În toată zona costieră pot fi drone

O dronă marină a explodat vineri, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a precizat că drona s-a autodetonat și este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Mesaje RO-Alert au fost emise în cursul zilei pentru populația din Constanța și Tulcea, în care oamenii au fost avertizați să nu se apropie la o distanță de 1 km față de țărm, existând riscul să mai fie și alte drone, a anunțat șeful DSU Raed Arafat.

Ajuns la Constanța, Raed Arafat a anunțat că s-a decis evacuarea preventivă în zona de coastă, întrucât există riscul să mai fie și alte drone marime.

„Din punctul nostru de vedere, în toată zona costieră, peste tot unde există mal, există risc să existe vreo dronă. Până nu căutăm, nu suntem siguri dacă există sau nu, și ăsta-i motivul recomandării de evacuare și la Constanța, și la Tulcea, nu numai la Constanța, pe toată zona apei. Să se îndepărteze 1 km până ne asigurăm că nu sunt probleme și, bineînțeles, a fost și sfatul că dacă cineva observă orice obiect mai neobișnuit, să anunțe la 112. Deci este o măsură preventivă, normală, care nu trebuie să supere pe nimeni, este normal să luăm astfel de măsuri”, a declarat Raed Arafat, citat de Replica Online.

Evacuări în stațiunile de la Marea Neagră

Potrivit DSU, până la această oră, au fost evacuate peste 1.000 de persoane de pe plajele litoralului.

Astfel, de pe plaja Costinești au fost evacuate 300 de persoane, 50 de persoane au fost evacuate de pe plaja Tuzla și 355 de persoane de pe plajele din Eforie Nord și Sud.

Alte 400 persoane au fost evacuate de pe plajele din Mangalia – cordonul Saturn Venus, Cap Aurora.

„Rutele de acces către plaje au fost blocate de Poliția Locală. Evacuările care au loc sunt preventive. Până în acest moment, au fost evacuate aproximativ 100 de persoane de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de persoane de pe plaja din Sfântu Gheorghe și aproximativ 50 de persoane din zona Gura Portiței”, a precizat DSU.

DSU menționează că acțiunile de evacuare în zona Sfântu Gheorghe și Gura Portiței sunt în desfășurare și se află într-o permanentă dinamică.