Sute de zboruri anulate pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale Europei. Problemele afectează întregul continent

Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 450 de zboruri în cursul dimineții de luni din cauza zăpezii și a vremii foarte reci, iar numărul acestora ar putea să crească de-a lungul zilei, informează Reuters.

Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, a fost nevoit să anuleze sute de zboruri din cauza vremii începând de vineri.

Impact asupra aeroporturilor din întreaga Europă

Perturbarea activității de pe Schiphol a început din weekendul 2-4 ianuarie, din cauza înghețului și zăpezii. Un cod galben de vreme rea a fost emis pentru întregul teritoriu al Olandei, iar capacitatea pistelor a fost redusă, concomitent cu încetinirea operațiunilor de la sol, scrie Simple Flying.

Perturbarea traficului aerian din weekend a determinat mai multe companii aeriene să avertizeze că impactul se va resimți și în cursul zilei de luni. De exemplu, KLM a anunțat încă de duminică anularea a 120 de zboruri ce trebuiau să aibă loc astăzi.

Problemele de pe Schiphol au apărut în contextul unui val de vreme foarte rece care afectează regiuni mari ale Europei nordice, căderile de zăpadă și frigul afectând aeroporturi și în alte țări. Meteorologii au avertizat că vremea rea se va prelungi, astfel că vor fi îngreunate eforturile companiilor aeriene de a reveni la traficul normal.

Pasagerii se confruntă cu schimbări repetate ale orelor de zbor, legături pierdute și cozi mari la reprogramarea zborurilor. Autorităților aeroportuare au cerut călătorilor să monitorizeze îndeaproape anunțurile privind cursele și să ia în calcul întârzieri suplimentare câtă vreme condițiile meteo severe persistă.

Cum sunt afectate zborurile pe relația București-Amsterdam

O cursă care trebuia să ajungă în noaptea de sâmbătă spre duminică pe Otopeni la ora 00:30 a fost anulată.

De asemenea, cursa programată să ajungă la București sâmbătă la ora 13:00 a ajuns cu o întârziere mare, de peste patru ore, potrivit bucharestairports.ro.

Zborul care trebuia să aterizeze duminică, la 15:25, pe Otopeni a plecat de pe Schiphol cu aproape trei ore întârziere.

Cursa KL1375 care trebuia să ajungă la ora 17:10 pe Otopeni a fost anulată.