TABEL explicativ: Lucrătorii din România pierd 42 lei la salariul minim prin reducerea sumei neimpozabile. Patronii IMM România reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă”
IMM România, confederația patronală reprezentativă a patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), a făcut calculele și reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă”, prin noul salariu minim impus de guvernanți inclusiv în firmele private.
