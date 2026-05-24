„Tablourile mele sunt memoriile mele” – Samy Briss, la 96 de ani

Samy Briss pare că jonglează dintotdeauna în nuanțe de aur, albastru și forme de păsări și pești înaripați, de parcă cineva i-a pus în mâini, de la începuturile lumii, penelul unui vrăjitor și paleta unui visător fără leac. Samy Briss nu pictează, ci invocă, nu aleargă după stil, ci îl intuiește de fiecare dată, extrăgându-l din ascunzișul unei arte eterne, pe care el o găsește de fiecare dată, fără cel mai mic efort.

Samy Briss împlinește 96 de ani de povești grațioase și a acceptat să împărtășească bucuria creației cu redacția Curatorial, care l-a vizitat în atelierul său din Paris.

Ajuns la vârsta sincerităților dezarmante, Samy Briss rememorează cu duioșie parcursul său prin cele trei epoci și trei perioade care i-au marcat viața și arta. Limba română este impecabilă, frazarea este elegantă, iar subtilele accente franceze din discurs nu fac decât să sporească farmecul conversației. Este elegant, adoră compania, se lansează în conversație cu entuziasmul unui tânăr artist în prag de afirmare.

Samy Briss este clasic, este modern, este abstract și descriptiv deopotrivă. Samy Briss este un contemporan prea puțin cunoscut, dar care își poartă magia cu demnitatea și bucuria unui artist complet care a trecut prin portaluri a trei lumi și prin nenumărate aventuri în culori. În perpetua sa jonglerie nu există niciodată cădere, niciodată oboseală, ci doar acea grație lentă a celui care a înțeles că frumosul nu se cucerește, ci se șoptește.

