Taikonauții Chinei au rămas blocați pe orbită după un impact cu deșeuri spațiale

Cei 3 taikonauți ai misiunii Shenzhou 20 a Chinei - Wang Jie (stânga), Chen Zhongrui (centru) și Chen Dong - salută publicul pe 24 aprilie, înainte să decoleze spre stația spațială Tiangong, FOTO: Han Qiyang / Xinhua News / Profimedia Images

Trei taikonauți, denumirea folosită de China pentru astronauții săi, trebuiau să părăsească miercuri stația spațială Tiangong, să reintre în atmosferă și să aterizeze în deșertul izolat din Mongolia Interioară. În schimb, oficialii au ordonat echipajului să rămână la bordul stației, în timp ce inginerii investighează o posibilă problemă la vehiculul lor de aterizare din cauza impactului cu deșeuri spațiale, relatează Ars Technica.

Agenția Spațială cu Echipaj Uman a Chinei, condusă de armata țării, a anunțat schimbarea marți seara târziu, într-o scurtă declarație publicată pe platforma de socializare Weibo, analogul Chinei pentru platforma „X” deținută de Elon Musk.

„Se suspectează că nava spațială cu echipaj uman Shenzhou 20 a fost lovită de mici deșeuri spațiale”, se arată în declarație. „Analizele privind impactul și evaluarea riscurilor sunt în desfășurare. Pentru a asigura siguranța și sănătatea astronauților și succesul deplin al misiunii, s-a decis ca misiunea de întoarcere a navei Shenzhou 20, programată inițial pentru 5 noiembrie, să fie amânată”, a mai transmis agenția spațială a Chinei.

Taikonauții sunt la bordul stației spațiale chineze din aprilie

Astronauții misiunii Shenzhou 20 au ajuns la stația Tiangong în luna aprilie. Înlocuitorii lor, aflați la bordul misiunii Shenzhou 21, au andocat la Tiangong vineri, ridicând temporar efectivul stației la șase persoane. După câteva zile de operațiuni comune, cei șase astronauți au organizat marți dimineață o ceremonie de predare a comenzii, transferând oficial controlul avanpostului spațial noii echipe.

La mai puțin de 24 de ore după aceea, oficialii chinezi au decis să anuleze plecarea navei Shenzhou 20 de la Tiangong. Declarația Agenției Spațiale cu Echipaj Uman al Chinei nu a precizat ce parte a navei Shenzhou 20 ar fi putut fi avariată, ce dovezi i-au determinat pe ingineri să suspecteze deșeurile spațiale drept cauză sau cât de mult ar putea fi amânată plecarea navei de întoarcere.

Nava are trei secțiuni: o capsulă de aterizare amplasată între spațiul de locuit al echipajului și un modul de propulsie și energie. Modulele se separă înainte de reintrarea în atmosferă, iar capsula de întoarcere coboară asistată de parașute, în timp ce celelalte părți se dezintegrează în timpul reintrării.

Misiunea Shenzou 20 a Chinei este condusă de un taikonaut veteran

Echipajul Shenzhou 20 este condus de comandantul Chen Dong, un astronaut veteran și fost pilot de vânătoare al armatei chineze, aflat la a treia sa misiune în spațiu. Doi debutanți în zborurile spațiale, Chen Zhongrui și Wang Jie, așteaptă și ei să revină acasă după șase luni petrecute pe orbită.

Ars Technica notează că este rar ca China să dezvăluie o problemă în timpul unei misiuni spațiale aflate în desfășurare.

Operațiunile de pe stația spațială Tiangong s-au derulat fără probleme semnificative de la primele misiuni cu echipaj, începute în 2021, dar oficialii chinezi erau conștienți de riscurile generate de deșeurile spațiale. Astronauții Shenzhou 20 au efectuat patru ieșiri în spațiu în timpul misiunii lor. Toate aceste activități s-au concentrat pe întărirea protecțiilor externe pentru a apăra stația de impactul deșeurilor aflate pe orbită, potrivit relatărilor oficiale chineze despre aceste ieșiri.

Stația a suferit o pierdere parțială de energie în 2023, după ce o bucată de deșeuri spațiale a lovit unul dintre panourile sale solare, ceea ce a determinat efectuarea unor reparații în mai multe „plimbări” spațiale anul trecut. Ulterior, a urmat o serie de activități extravehiculare pentru instalarea a ceea ce presa de stat chineză a numit „dispozitive de protecție împotriva deșeurilor spațiale” pe exteriorul stației.