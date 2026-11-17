Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că a detectat marți două aeronave militare rusești care zburau în largul coastei sale de est, în timp ce Japonia a „protestat ferm” Moscovei după ce două aeronave presupuse rusești i-au încălcat spațiul aerian, relatează Reuters.

Aceste anunțuri vin înaintea sosirii președintelui rus Vladimir Putin în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, pentru summitul liderilor APEC care va avea loc săptămâna aceasta. China și Rusia au relații diplomatice și militare strânse.

În Taiwan, Ministerul Apărării a declarat că, după ce a survolat spațiul aerian din estul insulei, aeronava rusă, al cărei tip nu a fost identificat, a ieșit din zona de identificare a apărării aeriene la sud de Taitung, situat în estul insulei.

Ministerul a utilizat mijloace comune de informații, supraveghere și recunoaștere pentru a monitoriza desfășurarea activității și „a reacționat în mod corespunzător”, a adăugat acesta într-un scurt comunicat, fără a oferi detalii.

Japonia a mobilizat avioane de vânătoare

Anterior, Japonia a înaintat un protest ferm către Moscova spunând că două aeronave rusești i-au încălcat spațiul aerian în largul insulei Okinoshima, în prefectura Fukuoka (sud-vest), a declarat secretarul-șef al Cabinetului, Minoru Kihara.

Aparatele au intrat în spațiul aerian nipon puțin după ora 04:00 (luni, 21:00 ora României).

„Încălcarea spațiului aerian al Japoniei de către aeronave rusești reprezintă o gravă încălcare a suveranității Japoniei”, a declarat Kihara, adăugând că această amenințare la adresa siguranței este complet inacceptabilă.

„Am înaintat un protest ferm Rusiei și am îndemnat-o să prevină repetarea unui astfel de incident”, a adăugat acesta.

Forțele de Apărare ale Japoniei au mobilizat avioane de vânătoare și au luat măsurile necesare ca răspuns, precum emiterea de avertismente și notificări, a declarat Ministerul Apărării.

Aeronavele rusești suspecte au tranzitat Strâmtoarea Tsushima, au trecut printre insula Yonaguni și Taiwan, continuându-și drumul spre Oceanul Pacific, a adăugat ministerul.

Yonaguni este insula japoneză cea mai apropiată de Taiwan, situată la aproximativ 100 km est de acesta.

Ultima încălcare confirmată a spațiului aerian japonez de către aeronave rusești a avut loc în apropierea insulei Rebun, de lângă Hokkaido, în septembrie 2024, a precizat ministerul.

În 2023, Taiwanul a reperat două nave de război rusești în largul coastei sale estice și a trimis propriile aeronave și nave pentru a le monitoriza.