Talcul, reevaluat oficial: autoritățile americane investighează riscurile, iar OMS îl consideră „probabil cancerigen”. Ce spune știința astăzi și ce rămâne incert

Autoritățile americane analizează siguranța talcului, un ingredient folosit de peste un secol în produse cosmetice, farmaceutice și alimentare. În mai 2025, autoritatea americană pentru controlul alimentelor și medicamentelor (FDA) a convocat un panel de experți pentru a evalua riscurile acestui compus, după ce unele companii au început să îl înlocuiască treptat din cauza suspiciunilor privind contaminarea cu azbest și posibila asociere cu cancerul ovarian.

Dr. Martin Makary, comisar al FDA, și dr. Vinay Prasad, directorul medical și științific al agenției, au anunțat într-un articol publicat în JAMA că FDA a convocat, în mai 2025, un panel de experți pentru a analiza potențialele riscuri ale acestui compus. Unele companii au început deja să elimine talcul din produsele pentru bebeluși, în urma suspiciunilor privind asocierea sa cu apariția unor forme de cancer.

Johnson & Johnson a renunțat la talc în 2023, după ce compania a fost implicată în peste 60.000 de procese intentate de persoane diagnosticate cu cancer ovarian. Decizia FDA de a redeschide dosarul vine pe fondul unor date contradictorii și al unor presiuni tot mai mari pentru reglementări mai stricte.

Ce este talcul și de ce ridică probleme

Talcul este un mineral natural compus din magneziu și siliciu, transformat, după măcinare, într-o pudră fină folosită pentru absorbția umezelii și reducerea iritațiilor. Problema apare din modul în care este extras: se găsește frecvent în aceleași zăcăminte cu azbestul, o substanță cancerigenă confirmată.

Deși companiile testează talcul încă din anii ’70, verificările nu sunt obligatorii, iar metodele standard nu sunt suficient de sensibile pentru a detecta particule fine de azbest. FDA nu solicită, în prezent, dovezi clare că produsele sunt 100% lipsite de contaminare.

Potrivit unor epidemiologi americani, această lipsă de control strict înseamnă că o parte dintre produsele pe bază de talc ar fi putut ajunge pe piață fără o certificare adecvată privind absența azbestului.

În ce produse se găsește

În România, talcul se regăsește în continuare într-o gamă largă de produse de uz cosmetic și igienic. Cele mai frecvente categorii sunt pudrele pentru copii, pudrele corporale și deodorantele sub formă de pudră, fondurile de ten compacte, fardurile de obraz și de pleoape, unele pudre de fixare a machiajului, dar și anumite șampoane uscate. Talcul apare și în produse de îngrijire a pielii, precum cremele matifiante sau cele pentru piele grasă, unde este utilizat pentru a absorbi sebumul. Pe segmentul farmaceutic, talcul poate fi prezent ca excipient în comprimatele filmate sau în unele unguente.

Talcul și cancerul ovarian: ce arată studiile

După o serie de teste realizate în 2023, FDA nu a găsit azbest în niciunul dintre cele 50 de produse cosmetice evaluate. Însă aceste rezultate nu pot fi generalizate, după cum a menționat Kaley Beins, cercetătoare principală în cadrul Environmental Working Group, deoarece eșantionul a fost prea mic pentru a reflecta întreaga piață.

Cea mai dezbătută formă de expunere este folosirea pudrei de talc în zona intimă, ca parte a rutinei de igienă personală. Unele studii au indicat o legătură între această practică și un risc mai mare de cancer ovarian, dar rezultatele nu au fost constante și nici concludente.

În iunie, mai mulți cercetători, inclusiv unii afiliați firmelor producătoare de pudră de talc, l-au criticat public pe comisarul FDA, Martin Makary, pentru modul în care a fost organizată masa rotundă pe tema siguranței talcului. Potrivit acestora, discuțiile au fost dezechilibrate, fiind dominate de experți implicați în procese intentate de reclamanți, fără ca punctul de vedere al industriei să fie reprezentat.

Katie O’Brien, cercetătoare în cadrul Institutului Național de Științe ale Sănătății Mediului din SUA, spune că o parte din incertitudinile legate de acest subiect țin de modul în care sunt colectate datele. Multe persoane nu își amintesc clar dacă sau cât timp au folosit produse pe bază de talc, iar acest lucru afectează acuratețea studiilor.

Într-o analiză publicată recent, O’Brien a revizuit datele provenite de la peste 50.000 de femei, încercând să corecteze erorile de memorie sau de raportare. A descoperit că femeile care au folosit regulat pudră de talc aveau un risc mai mare de cancer ovarian.

Chiar și așa, Joellen Schildkraut atrage atenția că astfel de studii nu pot dovedi cu certitudine o relație cauzală: „Există o asociere consecventă, dar asta nu înseamnă neapărat că una o provoacă pe cealaltă.”

Riscurile profesionale: cele mai clare dovezi

Studiile privind expunerea la talc în mediul profesional sunt cele mai convingătoare. Minerii sau lucrătorii care inhalează talc în mod repetat prezintă un risc crescut de cancer pulmonar, chiar și când talcul nu este contaminat cu azbest. Însă aceste date nu pot fi extrapolate direct către folosirea ocazională a pudrelor cosmetice.

Un alt diagnostic asociat cu azbestul este mezoteliomul, un tip rar și agresiv de cancer. Au existat cazuri izolate la persoane expuse în copilărie la pudre sau produse cosmetice pe bază de talc, dar legătura directă este dificil de stabilit, având în vedere raritatea bolii și latența mare.

Talcul din alimente și medicamente

Talcul apare ocazional ca aditiv alimentar – de exemplu, în guma de mestecat – pentru a preveni lipirea de ambalaje. Potrivit bazei de date Food Scores, doar 39 din peste 80.000 de produse analizate conțin talc.

Este utilizat și în învelișul unor pastile, însă dovezile privind riscurile ingerării sunt aproape inexistente. Unele ipoteze sugerează un posibil efect proinflamator, dar nu există studii clare care să confirme riscuri gastrointestinale sau oncologice.

Ce recomandă specialiștii: prudență, nu panică

Mulți epidemiologi recomandă evitarea talcului până la clarificarea datelor, în special în produsele pentru copii, unde există alternative sigure precum amidonul de porumb. Joellen Schildkraut evită talcul în totalitate: „Personal, nu aș folosi talc. Nu merită riscul. Pentru că, în cazul azbestului, chiar și o expunere foarte mică poate fi suficientă pentru a declanșa cancer!”

Datele EWG arată că, dintre cele 150.000 de produse cosmetice analizate în baza lor de date, aproximativ 8.000 conțin talc.

Cercetătorii recomandă ca persoanele care au fost expuse frecvent – fie prin produse cosmetice, fie prin profesii unde există praf de talc – să discute istoricul cu medicul, mai ales în contextul riscului de cancer ovarian sau pulmonar.

OMS: talcul este „probabil cancerigen”

În 2024, Organizația Mondială a Sănătății a revizuit datele disponibile și a clasificat talcul drept „probabil cancerigen pentru oameni” (Grupa 2A). Concluzia se bazează în principal pe studiile din zona cancerului ovarian, acolo unde datele sunt cele mai numeroase, deși nu definitive.

Uniunea Europeană a desemnat talcul drept cancerigen și se așteaptă ca folosirea lui în produse cosmetice să fie interzisă începând cu 2027.