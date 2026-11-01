Taloane noi pentru pensionarii din patru județe care primesc banii pe card, din noiembrie

Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița, începând din noiembrie, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.

Oficialul a precizat că aceste taloane de pensie vor fi introduse treptat.

„Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor”, a scris Florin Manole, duminică, pe Facebook.

„Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, a conchis el.

Ce a spus ministrul Muncii despre indexarea pensiilor

Într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3, Florin Manole a declarat că deocamdată „are un singur scenariu”, acela al unei indexări a pensiilor în 2027, și că nu a purtat nicio discuție despre o eventuală împărțire în tranșe.

„Avem niște calcule, pentru că avem o președintă la Casa Națională de Pensii foarte profesionistă și care se uită în fiecare lună la evoluția indicatorilor macroeconomici relevanți, astfel încât să avem, așa, o estimare. Nu o ascund, ultima estimare pe care am avut-o, neoficială și cu siguranță nefinală, ca să nu înțeleagă nimeni nimic greșit, era de undeva la 7,3% și 9,6 miliarde impactul”, a spus ministrul Florin Manole.