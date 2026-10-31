Răspunsul dat de ministrul Muncii, când a fost întrebat dacă are pe masă și scenariul unei înghețări a pensiilor în 2027

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că deocamdată „are un singur scenariu”, acela al unei indexări a pensiilor în 2027, și că nu a purtat nicio discuție despre o eventuală împărțire în tranșe.

El a precizat, într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3, că va veni „cu o propunere legală” pentru indexarea pensiilor și că „niciunul dintre scenariile” pe care le-a văzut vehiculate în spațiul public nu a făcut obiectul discuțiilor pe care le-a purtat cu premierul Luca Niculescu, cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, sau cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Avem niște calcule, pentru că avem o președintă la Casa Națională de Pensii foarte profesionistă și care se uită în fiecare lună la evoluția indicatorilor macroeconomici relevanți, astfel încât să avem, așa, o estimare. Nu o ascund, ultima estimare pe care am avut-o, neoficială și cu siguranță nefinală, ca să nu înțeleagă nimeni nimic greșit, era de undeva la 7,3% și 9,6 miliarde impactul”, a spus Florin Manole.

„Pensiile se vor indexa anul viitor”

Ministrul Muncii, care a menționat că nu vrea să vândă „iluzii”, a fost întrebat dacă are pe masă și scenariul unei noi înghețări a pensiilor în 2027.

„Nu (…). Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două tranșe sau trei tranșe sau un mix de one-off cu… Nu. Deocamdată avem un singur scenariu, acela al respectării legii. Vom promova scenariul ăsta și vom vedea care vor fi opiniile celorlalți, dar sigur că nu putem să fim pasivi, adică nu putem să fim doar un trimițător de plic cu o formulă și cu un calcul”, a răspuns Florin Manole.

Oficialul social-democrat a fost întrebat și despre posibilitatea de a fi mărit salariul minim anul viitor.

„Din punct de vedere teoretic, există posibilitatea ca el să fie majorat, însă programul de guvernare spune că vom face o indexare într-un orizont de 12 luni. Exact asta e formularea din programul de guvernare”, a mai afirmat ministrul Manole.