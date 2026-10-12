Tânăr acuzat de contraspionajul ucrainean că voia să arunce în aer un autobuz plin de soldați. Cum spune SBU că a acționat acesta

Un student din Kiev, în vârstă de 19 ani, a fost arestat și este acuzat de autoritățile ucrainene că urma să arunce în aer un autobuz care transporta militari, la Rivne, oraș din nord-vestul Ucrainei, potrivit Parchetului regional și SBU, citați de Kyiv Independent.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat, într-un comunicat, că suspectul plasase un dispozitiv exploziv improvizat sub un autobuz care urma să transporte „o întreagă unitate” de militari ucraineni.

Vizavi de zona de parcare, tânărul instalase o cameră accesibilă de la distanță, camuflată într-o cutie de suc, pentru a supraveghea vehiculul.

Potrivit SBU, agenții serviciilor secrete ruse intenționau să detoneze bomba când s-ar fi deplasat militarii spre locul de dislocare permanentă.

Contraspionajul ucrainean îl acuză pe tânăr că a acționat în schimbul unor sume de bani, după ce a fost recrutat de serviciile de informații ale Rusiei prin intermediul unor canale de Telegram care ofereau câștiguri rapide.

SBU mai susține că, după ce a ajuns la Rivne, acesta a ridicat explozibilul dintr-o ascunzătoare indicată de coordonatorul său rus și a plasat dispozitivul sub vehiculul militar. Încărcătura fusese amplificată cu două sticle ce conțineau lichid inflamabil.

Tânărul a fost arestat și riscă până la 12 ani de închisoare

Ofițerii SBU au depistat complotul, au neutralizat explozibilul și l-au reținut pe suspect la autogara din Rivne, în timp ce încerca să plece spre Kiev.

Anchetatorii i-au confiscat și telefonul, pe care, potrivit SBU, îl folosise pentru a-i raporta coordonatorului său rus că plasase dispozitivul.

Parchetul regional din Rivne a anunțat că tânărului i s-a comunicat oficial că este suspectat de tentativă de atac terorist. O instanță a dispus arestarea preventivă a acestuia, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Potrivit SBU, dacă va fi condamnat, riscă până la 12 ani de închisoare și confiscarea de bunuri.

SBU a declarat că a dejucat anul acesta și alte presupuse comploturi teroriste pregătite de serviciile de informații ale Rusiei la Rivne. Operațiunile anterioare au vizat o zonă de parc și clădiri administrative din centrul orașului.

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