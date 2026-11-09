Tânărul care a ucis șase oameni în Cracovia a murit la spital. Însemnele găsite pe hainele atacatorului

Tânărul care a ucis șase persoane sâmbătă în centrul orașului Cracovia, în timpul unui atac armat fără precedent în Polonia, a murit la spital, a anunțat poliția luni dimineața, conform Reuters.

Sunt foarte puține informații disponibile despre atacator, care a fost împușcat de polițiști și arestat la câteva minute după ce a deschis focul asupra trecătorilor din piața istorică a orașului Cracovia, din mașina sa.

Guvernul a declarat că agresorul, un tânăr de 24 de ani din Ostrowiec Swietokrzyski, un oraș cu puțin sub 60.000 de locuitori din sud-estul Poloniei, ar fi putut fi inspirat de ideologia de extremă dreapta, fără a oferi însă detalii suplimentare.

„Pe hainele autorului atacului se aflau numeroase embleme diferite, care au fost parțial examinate și interpretate”, a declarat luni Karolina Galecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne, pentru postul de radio TOK FM.

„Aceste insigne erau asociate cu diverse motive care sunt în prezent analizate de specialiști”, a adăugat ea, refuzând să ofere alte informații, întrucât ancheta este încă în desfășurare.

Ce scrie presa poloneză

Identificat de presa poloneză după prenume și inițiala numelui de familie, Michal O. este bănuit că ar fi provocat în total nouă morți, după ce au fost descoperite cadavrele părinților și surorii sale, găsiți împușcați la domiciliul lor, situat la două ore de mers cu mașina de locul atacului, potrivit AFP.

Îmbrăcat în uniformă militară, mascat și cu cască, înarmat cu o pușcă semiautomată, acesta a deschis focul din mașina sa asupra trecătorilor aflați în apropierea pieței din centrul vechi al orașului Cracovia, o zonă foarte apreciată de turiști.

Șase persoane, printre care un britanic și o austriacă, și-au pierdut viața. Alte 15 persoane, dintre care cinci de naționalitate străină (britanică, portugheză, rusă, germană și austriacă), au fost rănite.

Poliția a intervenit în câteva minute. A urmat o urmărire între atacator, aflat la volanul unui Subaru negru, și o patrulă a poliției locale.

La o intersecție, bărbatul a lovit un vehicul oprit. A ieșit din mașină și a schimbat focuri cu doi polițiști, rănindu-i grav.

Potrivit ministrului de Interne, ucigașul era „fascinat de ideologiile de extremă dreaptă”, dar anchetatorii consideră că vor fi necesare investigații îndelungate pentru a-i înțelege motivațiile. A fost deschisă o anchetă pentru un act „cu caracter terorist”.