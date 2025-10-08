Tânărul care l-a lovit pe livratorul bengalez, numindu-l „invadator”, trimis în judecată. Ce pedeapsă riscă

Tânărul în vârstă de 20 de ani care în vară a lovit un livrator asiatic a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, fiind acuzat de lovire sau alte violențe, dar și de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, potrivit unui comunicat transmis miercuri de instituție.

Potrivit anchetatorilor, la 26 august 2025, în jurul orei 22:30, inculpatul ar fi agresat fizic un cetățean originar din Bangladesh, pe care l-ar fi lovit cu pumnul în față, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească România. Victima a suferit leziuni care au necesitat 1–2 zile de îngrijiri medicale.

Atunci, tânărul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber și imobilizat. Incidentul a fost filmat de tânăr, iar în clipul video se aude cum îi spune bengalezului: „du-te înapoi în țara ta” și „ești un invadator”.

De asemenea, procurorii îl acuză pe bărbat că, la 14 iunie 2025, în calitate de administrator al unui cont de social media, a distribuit un colaj video în care apăreau simboluri ale Mișcării Legionare și imagini cu Adolf Hitler în fața unor drapele ce redau svastica nazistă, materialul fiind public și nerestricționat.

Dosarul a fost instrumentat de Poliția Sectorului 2 – Secția 7, cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul IGPR. Inculpatul se află în prezent sub măsura arestului la domiciliu.

Parchetul a subliniat că punerea în mișcare a acțiunii penale nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, urmând ca instanța să stabilească vinovăția după administrarea probelor.

Ce pedeapsă riscă dacă va fi găsit vinovat

Legea prevedea o pedeapsă de la 6 luni la 5 ani de închisoare pentru lovire sau alte violențe comise din motive rasiale sau xenofobe. Pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, legislația prevede închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă.

Dacă instanța va reține concursul de infracțiuni, pedeapsa finală ar putea fi cuprinsă între 1 și 6 ani de închisoare, în funcție de gravitatea faptelor.