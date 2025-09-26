Tânărul suspectat că a trimis mesajele de ameninţare către sute de școli și spitale, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a admis propunerea procurorilor și a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 17 ani acuzat că a trimis mesaje către sute de școli și spitale din România în care amenință că va comite „un adevărat masacru”.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă ICCJ – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism. Dispune luatea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile”, se arată în minuta ședinței.

Măsura este executorie, astfel că tânărul va fi dus în arest. Avocații pot ataca cu apel.

Poliția Română a anunțat, miercuri, că în ultimele două zile tânărul a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale din București și din 24 de județe. Primele mesaje au fost trimise luni.

Tânărul este elev la Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București. El a fost ridicat de anchetatori în drum spre școală, miercuri dimineață, și dus la audieri la IGPR. Ulterior, el a fost dus la Spitalul Obregia pentru o examinare psihologică, iar apoi a fost reținut de procurori.

„Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”, a scris el în mesajele de amenințare pe care băiatul este suspectat că le-a trimis în ultimele trei zile.

Tânărul a fost acuzat în trecut de FBI de fapte similare, însă în mai 2025 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea acestora de extrădare a tânărului în SUA unde risca închisoare pe viață.