Țara care a devenit noul paradis fiscal al Europei. Regulile care îi fac pe bogătașii lumii să-și mute averile aici

O regulă fiscală transformă o țară europeană în refugiul preferat al milionarilor. În timp ce în alte părți taxele cresc, aici un impozit fix și „la dolce vita” îi conving pe bogații lumii să își mute averile, potrivit BBC.

Italia a fost deja criticată de guvernul francez pentru că a folosit stimulente fiscale pentru a atrage rezidenți înstăriți. Pe fondul războiului din Orientul Mijlociu care afectează statele din Golf, Italia a devenit o destinație și mai atractivă pentru cei bogați.

Fiscul italian a stabilit o limită maximă a impozitului care poate fi perceput pe venit: indiferent cât câștigi, nu plătești niciodată mai mult de 300.000 de euro pe an pentru veniturile din afară.

„Chiar și la 300.000 de euro, impozitul unic din Italia este încă scăzut pentru oricine câștigă peste 1 milion de euro pe an, comparativ cu orice alt loc din Europa. Și asta înseamnă că beneficiezi de certitudine și claritate fiscală, în inima Europei”, spune Peter Ferrigno, director la Henley & Partners, o firmă specializată în migrația averilor.

Pe lângă impozitul fix, Italia oferă scutiri pentru „prima casa” și un regim favorabil pentru moșteniri.

Robert, un francez mutat în Italia, explică: „Dacă ai proprietăți în valoare de zece milioane de dolari, acest impozit (pe avere imobiliară din Franța) este într-adevăr foarte dureros. Din nou, nu există nimic de genul acesta în Italia”.

Spre deosebire de Franța, unde taxa de moștenire poate ajunge la 45%, în Italia aceasta este de doar 4% peste pragul de 1 milion de euro.

Instabilitatea din Orientul Mijlociu îi face pe mulți să își reconsidere șederea în Emiratele Arabe Unite. „Este inevitabil” ca mulți oameni să facă asta, afirmă Ferrigno. Însă pentru cei obișnuiți cu regimul de impozitare zero din Dubai, adaptarea la un sistem european este dificilă nu doar financiar, ci și birocratic.

Jerome Barre, avocat specializat în economie la Paris, spune că oamenii „nu mai sunt obișnuiți cu formalitățile administrative – declarații fiscale, documente – așa că nu este ușor”.

BBC notează că, datorită ofertei sale atractive pentru cei foarte bogați, dar și reputației sale pentru „la dolce vita” (n.r. viața dulce), s-ar putea ca Italia să fie cea care va beneficia de pe urma acestor schimbări în perioada următoare.