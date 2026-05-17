Țara care a obținut un singur punct la Eurovision 2026. N-a mai câștigat de 30 de ani

Sam Battle, cunoscut sub numele de scenă Look Mum No Computer, în finala de la Eurovision 2026. Sursă foto: Martin Meissner / AP / Profimedia

Deși în primele decenii de existență ale concursului Eurovision Marea Britanie a ocupat în repetate rânduri podiumul, în istoria recentă a competiției n-a mai avut același succes.

Cel mai recent rezultat bun în ierarhia Eurovision a obținut-o Sam Ryder ăn 2022 cu piesa „Space Man”, clasându-se locul doi. Sâmbătă seară a marcat o contra-performanță, ocupând ultimul loc la Eurovision 2026 cu piesa „Eins, Zwei, Drei” a lui Sam Battle, cunoscut ca Look Mum No Computer.

Singurul punct obținut de Marea Britanie a venit exclusiv din partea juriului național din Ucraina, țara neprimind niciun punct din partea publicului.

Ultima dată când a câștigat a fost în 1997, când Katrina and the Waves a fermecat publicul și juriul cu piesa „Love Shine a Light”. În total, Regatul Unit și-a adjudecat trofeul de cinci ori în istoria competiției.

Regatul Unit face parte din grupul marilor contributori, având calificare automată în marea finală a concursului Eurovision.