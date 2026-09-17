Țara care a refuzat să-l aresteze pe Putin vrea să se retragă din Curtea Penală Internațională

Autorităţile din Tadjikistan analizează retragerea ţării din Statutul de la Roma şi din Curtea Penală Internaţională (CPI), informează EFE, preluată de Agerpres.

Un proiectul de rezoluţie în acest sens a fost dezbătut joi de un grup de deputaţi, potrivit serviciului de presă al camerei inferioare a Parlamentului tadjik.

Un comunicat de pe site-ul instituţiei menţionează că, după revizuirea acestui document şi a altora, au fost luate deciziile „corespunzătoare”, fără a se preciza în ce constau acestea şi dacă documentul va fi supus votului.

Fosta republică sovietică a semnat Statutul de la Roma al CPI în 1998 şi l-a ratificat în 2000.

În trecut, ţara asiatică a fost criticată de autorităţile europene pentru că nu şi-a respectat obligaţiile, permiţând în 2025 vizita preşedintelui rus Vladimir Putin faţă de care există un mandat de arestare pentru presupusa sa responsabilitate în comiterea de crime de război.

Președintele rus Vladimir Putin a sosit în octombrie în Tadjikistan, pentru a participa la summitul organizat cu liderii altor foste republici sovietice din Asia Centrală: Kazahstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkenistan și Uzbekistan.

Putin și-a limitat deplasările în străinătate din cauza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în legătură cu deportarea copiilor ucraineni în timpul războiului care durează deja de mai bine de trei ani și jumătate.