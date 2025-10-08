Vladimir Putin a ajuns în Tadjikistan, pentru un summit cu liderii fostelor republici sovietice, inclusiv cu președintele care l-a mustrat public acum 3 ani

Președintele rus Vladimir Putin (dreapta) este întâmpinat de președintele tadjik Emomali Rahmon, la sosirea în Dușanbe, Tadjikistan, pe 8 octombrie 2025. FOTO: Kristina Kormilitsyna / AP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri în Tadjikistan, Asia Centrală, pentru a participa la summitul organizat cu liderii altor foste republici sovietice, care se va concentra probabil pe dezvoltarea regională și relațiile acestora cu Moscova, scrie Reuters.

Un comunicat al Kremlinului a anunțat că Putin va participa, începând de joi, la un summit Rusia-Asia Centrală, la care vor participa și liderii Kazahstanului, Kârgâzstanului, Turkmenistanului și Uzbekistanului.

Acestora li se vor alătura liderii Armeniei, Azerbaidjanului și Belarusului în cadrul unei reuniuni mai ample, a Comunității Statelor Independente (CSI), care reunește fostele republici sovietice.

Putin își limitează deplasările în străinătate din cauza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în legătură cu deportarea copiilor ucraineni în timpul războiului care durează deja de mai bine de trei ani și jumătate.

Dar, pe măsură ce războiul continuă, liderul de la Kremlin a manifestat un interes crescut pentru dezvoltarea relațiilor cu vecinii asiatici ai Rusiei, inclusiv un parteneriat „fără limite” cu China. De asemenea, el a întărit cooperarea cu Coreea de Nord, prin intermediul căreia Phenianul a trimis trupe pentru a participa la conflictul din Ucraina.

Putin va încerca să consolideze relațiile cu statele din Asia Centrală și să prevină reapariția unor perioade de instabilitate în regiune, atribuite disputelor de la frontiere sau conflictelor interne între grupări rivale.

După prăbușirea regimului sovietic în 1991, Tadjikistanul a fost cuprins de un război civil de cinci ani, în care au murit zeci de mii de oameni.

Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri că ministrul Andrei Belousov a purtat discuții privind cooperarea militară cu omologul său tadjic, Emomali Sobirzoda.

„Astăzi, multe depind de cooperarea dintre cele două instituții militare, și mai ales de stabilitatea din Asia Centrală”, a declarat Belousov, potrivit ministerului. „Situația actuală rămâne foarte dificilă”, a precizat oficialul rus.

Influența Rusiei în regiune a scăzut în ultimii ani, Kazahstanul, de exemplu, adoptând o poziție atent echilibrată față de războiul Moscovei în Ucraina.

Putin urma să se întâlnească, în cadrul unei vizite de stat, cu președintele tadjik Emomali Rahmon, cel mai longeviv lider ex-sovietic, aflat în funcție începând din 1992.

La ultimul summit Rusia-Asia Centrală din 2022, Rahmon l-a mustrat pe Putin pentru că nu a tratat națiunile din regiune cu suficient respect.

Discuțiile liderului de la Kremlin cu liderii din Asia Centrală se vor concentra, de asemenea, cu siguranță pe situația celor câteva milioane de lucrători migranți din regiune, care câștigă salarii în Rusia pentru a le trimite celor de acasă.

Putin este așteptat să se întâlnească și cu președintele Ilham Aliyev, din Azerbaidjan, cu care Moscova a avut relații tensionate în ultimele luni.