Țara care a studiat ce se întâmplă cu copiii când părinții stau pe smartphone și-a prezentat verdictul

Agenția pentru sănătate publică din Suedia le-a recomandat părinților să declare anumite zone ale locuinței drept „spații fără telefoane” și să își pună telefonul mobil deoparte atunci când petrec timp cu copiii lor, după ce cercetările au arătat impactul utilizării ecranelor de către adulți asupra copiilor, relatează The Guardian.

Agenția recomandase cu doi ani în urmă ca părinții și tutorii să „reflecteze” asupra timpului pe care îl petrec pe smartphone-uri în preajma copiilor, iar luni a publicat noi orientări care oferă recomandări concrete.

„Puneți telefonul deoparte atunci când sunteți împreună cu copilul dumneavoastră. Folosiți-l doar dacă este necesar sau atunci când îl utilizați împreună”, a transmis autoritatea pentru sănătate într-un comunicat. Adulții care „își creează obiceiuri sănătoase în privința utilizării ecranelor” vor influența și obiceiurile copiilor, a adăugat instituția.

Agenția a recomandat de asemenea ca părinții să stabilească anumite zone ale locuinței, cum ar fi dormitorul sau spațiul din jurul mesei, drept „zone fără ecrane” și i-a îndemnat să „își protejeze și să își respecte copilul în mediul online”.

„Gândiți-vă bine înainte de a publica fotografii sau videoclipuri”, a subliniat aceasta.

Suedia a studiat oficial repercusiunile timpului petrecut de părinți pe telefon asupra copiilor

În toamna anului trecut, guvernul suedez a însărcinat agenția pentru sănătate publică să investigheze dacă există o legătură între sănătatea copiilor și timpul petrecut de părinții sau tutorii acestora în fața ecranelor.

Cercetarea a arătat că utilizarea ecranelor de către părinți poate afecta negativ interacțiunile acestora cu copiii și a evidențiat, totodată, o legătură între obiceiurile digitale ale părinților și cele ale copiilor, copiii utilizatorilor intensivi dezvoltând la rândul lor comportamente similare.

„Nu cred că oamenii își dau seama că [utilizarea ecranelor] îi afectează pe copii în măsura în care știm acum că o face”, a declarat Jakob Forssmed, ministrul suedez al afacerilor sociale, pentru postul public SVT.

Helena Frielingsdorf, psihiatru și cercetătoare în cadrul agenției, a spus că cei mici sunt influențați „nu doar de ceea ce spun adulții, ci și de ceea ce fac adulții. De aceea, schimbările mici din viața de zi cu zi pot face diferența, atât pentru interacțiunile din prezent, cât și pentru obiceiurile pe care copilul și le formează în timp”.

Țara nordică interzice folosirea smartphone-urilor în școli

Suedia publicase anterior recomandări pentru copii care prevedeau limite pentru timpul petrecut în fața ecranelor în scopuri ce nu au legătură cu educația: o oră pe zi pentru cei cu vârste între doi și cinci ani, două ore pentru copiii între șase și 12 ani și trei ore pe zi pentru adolescenții cu vârste între 13 și 18 ani.

Orientările precizează de asemenea, că cei mici ar trebui să evite complet dispozitivele digitale în orele dinaintea culcării și că telefoanele mobile, tabletele și computerele ar trebui lăsate în afara dormitorului pe timpul nopții.

Suedia implementează totodată o interdicție națională privind smartphone-urile în școli, telefoanele mobile urmând să fie interzise pentru elevi până la clasa a IX-a – adică până la vârsta de 15-16 ani în țara scandinavă.

Măsura va intra în vigoare începând cu semestrul de toamnă al anului școlar 2026-2027.