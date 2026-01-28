Suedia vrea să interzică telefoanele mobile în școli, „o victorie atât pentru predare, cât și pentru sănătatea mintală”

Guvernul suedez a anunțat miercuri că propune interzicerea telefoanelor mobile în școlile primare și gimnaziale astfel încât elevii să se poată concentra asupra studiului în sala de clasă, transmite AFP.

Dacă interdicția va intra în vigoare, elevii de până la clasa a IX-a vor preda telefoanele dimineața și le vor primi înapoi la sfârșitul zilei de școală.

„Studiile arată că elevii suedezi sunt distrași de instrumentele digitale din sala de clasă într-o măsură mai mare decât elevii din OCDE, în medie”, a declarat guvernul într-un comunicat.

„Prin urmare, guvernul propune o interzicere a telefoanelor mobile pe tot parcursul zilei de școală”, se mai arată în comunicat.

Aproximativ 80% dintre școlile primare și gimnaziale din Suedia au deja interdicții privind utilizarea telefoanelor mobile în sălile de clasă, introduse la discreția directorilor, potrivit agenției suedeze de știri TT.

Totuși, ministrul educației, Simona Mohamsson, a declarat într-o conferință de presă că este necesară o interdicție la nivel național pentru a exista garanția că toate școlile iau astfel de măsuri.

„Acest lucru va reduce distragerile în sălile de clasă”, a afirmat ea, descriind demersul ca fiind „o victorie atât pentru predare, cât și pentru sănătatea mintală”.

Mohamsson a spus că o astfel de măsură la școală ar fi benefică și pentru părinții care încearcă să îi facă pe copii să petreacă mai puțin timp în fața ecranelor.

Șapte ore pe zi în fața ecranelor

Potrivit ministrului, datele arată că elevii suedezi de gimnaziu petrec în medie aproape șapte ore pe zi în fața ecranelor, fără a include timpul petrecut în fața ecranelor în timpul orelor de școală.

Dacă va fi adoptată de parlament, interdicția va intra în vigoare la timp pentru a fi aplicată din semestrul de toamnă, din august 2026, și va fi valabilă și în unități after-school.

Țara scandinavă a lansat o strategie națională de „digitalizare” pentru grădinițe, școli primare și gimnaziale în 2017, prin care tabletele și laptopurile au înlocuit multe manuale și scrisul de mână. Totuși, în 2023 a început să retragă din măsuri, pe fondul criticilor referitoare la scăderea performanțelor școlare.