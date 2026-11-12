Țara care blochează vizele pentru sportivii ruşi. „Atâta timp cât războiul continuă, nu au ce căuta”

Ministerul Afacerilor Externe din Finlanda a anunţat joi că guvernul va interzice de acum înainte accesul sportivilor ruşi pe teritoriul său, ca urmare a războiului din Ucraina purtat de Rusia.

„Atâta timp cât războiul de agresiune al Rusiei continuă, sportivii ruşi nu au ce căuta în Finlanda”, a declarat Elina Valtonen, ministrul de externe de la Helsinki.

„Intrarea lor în ţară ar reprezenta o ameninţare la adresa relaţiilor internaţionale ale Finlandei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru alte activităţi profesionale pe termen scurt, efectuate în baza unor vize, care nu sunt esenţiale pentru interesele naţionale ale Finlandei”, a adăugat oficialul, conform News.ro.

Ministerul de Externe al Finlandei a declarat că această măsură îi va afecta atât pe sportivii ruşi care concurează sub statut neutru, cât şi pe cei care concurează în cadrul echipelor naţionale.

Finlanda va găzdui săptămâna viitoare un Grand Prix de patinaj artistic şi, tot în această lună, o etapă a Cupei Mondiale de schi fond. Ambele sporturi permit sportivilor ruşi să concureze ca „sportivi neutri”.

Un eveniment important care va fi afectat este Campionatul Mondial de patinaj artistic din luna martie. Se preconizează că patinatorii ruşi se vor număra printre principalii pretendenţi la medalii.

Federaţia Internaţională de Patinaj (ISU) a declarat că „a luat act de declaraţia făcută de guvernul finlandez cu privire la intrarea cetăţenilor ruşi în ţară şi la posibilele consecinţe asupra evenimentelor sportive, inclusiv asupra campionatului mondial de patinaj artistic al ISU, care urmează să se desfăşoare la Tampere, în Finlanda, şi analizează implicaţiile acesteia”.

„ISU consideră că sportivii nu ar trebui să fie pedepsiţi pentru acţiunile guvernelor lor într-o lume în care, din păcate, sunt în curs numeroase conflicte”. ISU a adăugat că „solicită clarificări” din partea oficialilor din domeniul patinajului din Finlanda.

Modificarea intră în vigoare începând de luni, aşa că nu ar trebui să afecteze meciurile din NHL de săptămâna aceasta de la Helsinki dintre Seattle Kraken şi Carolina Hurricanes, nici cursele de slalom din Cupa Mondială de schi programate la Levi sâmbătă şi duminică.

Finlanda se numără printre echipele europene care s-au angajat să nu joace împotriva Rusiei la Campionatele Mondiale de hochei pe gheaţă. Campionatele masculine sunt programate să se desfăşoare în Germania, care analizează în prezent dacă va continua să organizeze evenimentul.

Pe termen lung, Finlanda urmează să găzduiască Campionatele Europene de atletism în 2030. World Athletics, forul de conducere al acestui sport, menţine o interdicţie generală privind participarea Rusiei, deşi aceasta face obiectul unei acţiuni în justiţie.