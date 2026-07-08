Țara care face pregătiri pentru trecerea economiei pe picior de război. Regulile pe care vor trebui să le respecte companiile

Guvernul olandez pregăteşte o lege care i-ar permite să oblige – în situaţii de urgenţă, cum ar fi războiul – un grup mic de companii să fabrice produse pentru Forţele Armate şi chiar să rechiziţioneze stocurile acestora pentru a garanta aprovizionarea cu echipamentele necesare, informează miercuri EFE, preluată de Agerpres.

Ministrul economiei, Heleen Herbert, a trimis miercuri proiectul de lege spre avizarea Consiliului de Stat, cel mai înalt organ consultativ al guvernului, înainte ca iniţiativa să continue procesul parlamentar, conform publicaţiei olandeze AD.

Legea îşi propune să consolideze controlul executivului asupra capacităţii de producţie a industriei naţionale de apărare, să îmbunătăţească cunoştinţele despre lanţurile de aprovizionare şi să permită statului să intervină în stocurile anumitor companii, dacă este necesar, pentru aprovizionarea Forţelor Armate.

Potrivit lui Herbert, utilizarea acestor măsuri va avea caracter excepţional şi va fi aplicată doar atunci când cooperarea voluntară din partea companiilor este insuficientă.

„În cazul în care apare o situaţie de război, această lege oferă posibilitatea desemnării anumitor companii olandeze pentru producţie”, a declarat ministrul pentru ziarul citat.

Guvernul olandez anunţă că măsura va afecta doar un număr foarte mic de companii, „care pot fi numărate pe degetele a două mâini”, şi că aceste companii sunt deja la curent cu planurile, deoarece guvernul a ajuns la acorduri prealabile cu ele, care includ compensaţii financiare.

Lista companiilor nu va fi făcută publică din motive de securitate şi poate fi modificată în timp pentru a include noi companii.

Viitoarea lege nu se va limita la producătorii de arme sau muniţii, ci s-ar putea aplica şi companiilor care produc deja bunuri care pot fi adaptate nevoilor militare.

Herbert a dat ca exemplu producătorii de materiale sanitare, care ar putea fi obligaţi să producă bandaje pentru tratarea soldaţilor răniţi.

Cu toate acestea, ministrul olandez a subliniat că măsura va viza în primul rând companiile care lucrează deja pentru sectorul de apărare sau fabrică produse considerate esenţiale în caz de război.

Legea nu va afecta companiile străine, deşi o mare parte din sistemele de arme şi muniţiile utilizate de Forţele Armate olandeze provin de la producători din alte ţări.

Pe lângă posibilităţile de intervenţie, proiectul de lege prevede crearea unui sigiliu oficial pentru anumite companii din sectorul de apărare, cu care guvernul va certifica că acestea au trecut verificările de securitate şi că managementul lor este clar identificat, facilitând astfel accesul acestora la contracte internaţionale.

Iniţiativa face parte din procesul de consolidare a capacităţilor de apărare pe care Olanda şi alte ţări europene îl urmăresc de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, prin creşterea cheltuielilor militare şi prin eforturile de extindere a producţiei industriei de apărare.

Ministrul olandez consideră prioritară accelerarea adoptării legii, deşi insistă că procesul trebuie desfăşurat cu garanţiile juridice necesare şi, prin urmare, nu se aşteaptă ca legislaţia să intre în vigoare mai înainte de anul 2027.