Țara care mediază negocierile SUA-Iran trimite avioane în Arabia Saudită. Acord de apărare mutuală împotriva atacurilor unei terțe țări

Pakistan a trimis avioane de vânătoare în Arabia Saudită pentru a consolida apărarea regatului, în baza unui pact de apărare între cele două țări, a anunțat Ministerul saudit al Apărării în ziua în care Islamabadul găzduiește negocierile pentru încheierea războiului dintre Iran și SUA și Israel, informează Reuters.

Avioanele de vânătoare pakistaneze și alte aeronave de suport au ajuns la baza aeriană Regele Abdulaziz, din estul Arabiei Saudite. Potrivit autorităților saudite, prezența avioanelor din Pakistan este menită să consolideze cooperarea comună în domeniul apărării și să sprijine securitatea și stabilitatea regională și internațională.

Avioanele au fost trimise după ce atacurile iraniene au lovit obiective din infrastructura energetică saudită. Un oficial pakistanez a spus că avioanele nu sunt menite să atace pe cineva.

Atacul iranian de luni asupra complexului petrochimic Jubail a amplificat temerile în Pakistan că regatul din Golful Persic ar putea riposta, ceea ce ar periclita negocierile de pace, au declarat trei surse pentru Reuters.

Dislocarea avioanelor pakistaneze este menită să asigure Riadul că Islamabadul va contribui la apărarea regatului de alte atacuri.

Riad și Islamabad au semnat un pact de apărare mutuală în septembrie 2025, prin care ambel părți se angajau să considere orice agresiune împotriva unei dintre ele ca un atac asupra ambelor țări. Pactul a întărit semnificativ un parteneriat de securitate vechi de decenii.

Pakistan a furnizat multă vreme sprijin militar pentru regat, inclusiv prin instruire și trimiterea unor consilieri militari, în timp ce Arabia Saudită a intervenit în mod repetat pentru a sprijin financiar Pakistanul în perioade de dificultate economică.