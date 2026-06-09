„Țara cizmei a devenit țara șlapului”: Reacție batjocoritoare a unui ministru israelian anchetat de Italia

Procurorii italieni îl anchetează pe Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian al Securității Naționale, în legătură cu tratamentul aplicat activiștilor care au făcut parte dintr-o flotilă umanitară ce a încercat să ajungă în Fâșia Gaza luna trecută, a declarat o sursă judiciară pentru Reuters.

Sursa, care a cerut protecția anonimatului, a confirmat informațiile publicate anterior de agențiile de presă italiene și a spus că Ben-Gvir este investigat sub suspiciunea de tortură și răpire a unor cetățeni italieni care se aflau printre activiști.

Dacă ancheta va stabili că există motive pentru formularea unor acuzații, procurorii ar putea înainta o cerere oficială de trimitere în judecată.

Ca răspuns la investigația italiană, Ben-Gvir a declarat într-un comunicat: „Nu mă voi feri de nicio investigație și voi continua să stau cu mândrie alături de luptătorii noștri”.

„Țara cizmei a devenit țara șlapului”, a adăugat el, făcând referire la forma geografică a Italiei, care seamănă cu o cizmă.

Comentariile sale au atras o reacție dură din partea lui Antonio Tajani, ministrul italian de Externe.

„Nu am cuvinte pentru a comenta ceea ce a spus Ben-Gvir despre Italia. Sunt cuvinte inacceptabile, pe care le trimitem înapoi expeditorului; nu sunt demne de un ministru”, a scris Tajani marți pe rețeaua de socializare „X”.

Ministrul israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir. Foto: ABIR SULTAN / AFP / Profimedia

Și Giorgia Meloni a criticat dur modul în care Israelul a tratat activiștii

Israelul și Ben-Gvir s-au confruntat cu critici internaționale tot mai puternice după ce ministrul a publicat la sfârșitul lunii mai o înregistrare video în care activiști reținuți în timp ce se îndreptau spre Gaza apăreau îngenuncheați și cu mâinile legate. Israelul a interceptat flotila umanitară în ape internaționale.

Organizatorii flotilei au declarat că printre cei 430 de activiști reținuți de poliția israeliană se numără cetățeni ai Italiei și Coreei de Sud.

Într-un videoclip publicat de Ben-Gvir pe X, agenți de poliție au trântit la pământ o activistă după ce aceasta a scandat „Palestina liberă, Palestina liberă”.

Guvernul premierului italian Giorgia Meloni a calificat tratamentul aplicat activiștilor drept „inacceptabil” și l-a convocat pe ambasadorul Israelului pentru a oferi explicații.

Ulterior, Italia a cerut Uniunii Europene să discute posibilitatea impunerii unor sancțiuni împotriva lui Ben-Gvir, în timp ce Franța a decis să îi interzică accesul pe teritoriul său.

„Tratamentul voluntar abuziv asupra echipei flotilei şi a protestatarilor, mulţi cetăţeni europeni, este împotriva dreptului la demnitate umană”, a declarat și Oana Țoiu, șefa diplomației române.

Organizatorii flotilei afirmă că au urmărit să spargă blocada impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza prin livrarea de ajutoare umanitare. Potrivit organizațiilor de asistență, acestea sunt în continuare insuficiente, în pofida armistițiului intermediat de Statele Unite între Israel și Hamas, aflat în vigoare din octombrie 2025 și care include garanții privind creșterea volumului de ajutoare.

Israelul susține că blocada sa navală asupra Fâșiei Gaza este legală.