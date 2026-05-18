Nouă flotilă pentru Gaza, interceptată de Israel / Turcia denunță „un nou act de piraterie”

Flotila Global Sumud, constituită pentru a sparge blocada israeliană, a plecat din portul turcesc Marmaris spre Marea Mediterană, cu o flotă de 54 de ambarcațiuni, îndreptându-se spre Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat luni că forţele israeliene au interceptat o nouă flotilă pentru Gaza, denunţând un plan „rău intenţionat”.

„Conduceţi această operaţiune cu un succes remarcabil. Continuaţi până la final”, i-a spus Netanyahu comandantului Marinei israeliene responsabil cu această operaţiune, potrivit unui comunicat al biroului său, citează AFP și Agerpres.

„Cred că dejucaţi un plan rău intenţionat menit să spargă blocada pe care am impus-o teroriştilor Hamas din Gaza”, a mai spus Netanyahu.

Mai devreme luni, Ministerul de Externe israelian a avertizat că „nu va permite nicio încălcare a blocadei navale legale impuse asupra Fâşiei Gaza”, cerând „tuturor participanţilor la această provocare să îşi schimbe cursul şi să se întoarcă imediat”.

Organizatorii flotilei cu ajutoare pentru Fâşia Gaza au anunţat că forţele israeliene au interceptat luni în largul Ciprului o parte din noua „flotilă pentru Gaza”, formată din aproximativ 50 de nave şi care a plecat din Turcia săptămâna trecută.

„Nave militare interceptează flotila noastră, iar forţele israeliene au urcat la bordul primei noastre ambarcaţiuni”, a anunţat flotila Global Sumud pe reţeaua X, în timp ce sistemul de urmărire a flotilei a arătat mai multe nave interceptate la vest de Cipru.

„Suntem siguri că cel puţin două sau trei nave” au fost oprite, a declarat pentru AFP Gorkem Duru, un membru al filialei turce a flotilei. Însă alte nave îşi continuă călătoria spre Gaza, a spus el, adăugând că „toate comunicaţiile cu navele au fost întrerupte”.

RED ALERT!



Military vessels are currently intercepting our fleet and IOF forces are boarding the first of our boats in broad daylight.



We demand safe passage for our legal, non-violent humanitarian mission. Governments must act now to stop these illegal acts or piracy meant to… pic.twitter.com/4RmPuswZNo — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 18, 2026

Ankara a condamnat această „intervenţie a forţelor israeliene în apele internaţionale”, care constituie „un nou act de piraterie”, potrivit Ministerului turc de Externe.

Este vorba despre a treia încercare într-un an de a sparge blocada israeliană asupra Fâşiei Gaza, care se confruntă cu lipsuri grave de la începutul conflictului, declanşat în octombrie 2023 de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas împotriva Israelului.