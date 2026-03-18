Țara condusă de „cel mai cool dictator din lume” și-a încarcerat 1% din populație, iar acum a introdus închisoarea pe viață

Președintele Nayib Bukele, fotografiat pe 1 iunie 2025, înainte de discursul anual pe care îl susține în fața Congresului din El Salvador, FOTO: Salvador Melendez / AP / Profimedia

Congresul din El Salvador a aprobat un amendament constituțional promovat de președintele Nayib Bukele, adesea descris drept „cel mai cool dictator din lume”, care permite introducerea pedepselor pe viață într-o țară care a încarcerat peste 1% din populația sa în cadrul războiului împotriva bandelor infracționale, relatează Associated Press.

Legiuitorii au aprobat marți amendamentul, în aceeași zi în care a fost prezentat de către cabinetul de securitate al lui Bukele în fața Congresului, care se află ferm sub controlul partidului liderului populist.

Măsura a fost aprobată de 59 din cei 60 de parlamentari și urmează să fie ratificată săptămâna viitoare.

Ea vine în contextul în care Bukele a promovat o serie de reforme constituționale, criticate dur pentru faptul că erodează mecanismele de control și echilibru instituțional, precum și pentru că subminează fragila democrație a țării.

„Vom vedea cine susține această reformă și cine îndrăznește să apere ideea că Constituția ar trebui să continue să le interzică ucigașilor și violatorilor să rămână în închisoare”, a scris Bukele într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua de socializare „X” înaintea votului.

„Cel mai cool dictator din lume” poate rămâne la putere pe termen nedefinit

În august, guvernul a impus o altă reformă care ar elimina limitele pentru funcția de președinte, deschizând calea ca Bukele să rămână la putere pe termen nedefinit. Experții în drept consideră pe scară largă că al doilea mandat al lui Bukele, început în 2024, încalcă Constituția din El Salvador, care interzice realegerea consecutivă.

Cea mai recentă reformă se bazează pe alte măsuri adoptate de Bukele pentru a elimina bandele din El Salvador, inclusiv decretarea stării de urgență în martie 2022, după un val de violențe ale acestora.

Măsura, concepută ca fiind temporară, dar prelungită timp de aproape patru ani, suspendă drepturi constituționale esențiale și a dus la reținerea a aproximativ 91.300 de persoane.

Organizațiile pentru drepturile omului au documentat ani la rând cazuri de detenții arbitrare în El Salvador, iar un grup a susținut chiar în fața Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului că marea majoritate a celor încarcerați în baza stării de urgență au fost reținuți arbitrar. Bukele a criticat vehement această acuzație, dar a susținut că 8.000 de persoane nevinovate au fost eliberate.

Încarcerări arbitrare în El Salvador

Întărit de alianța sa cu președintele american Donald Trump, guvernul lui Bukele a acționat și împotriva adversarilor săi, reținând critici și activiști și forțând tot mai mult jurnaliștii și vocile opoziției să aleagă între exil sau închisoare.

Cei reținuți în baza stării de urgență sunt încarcerați cu puține dovezi, în baza unor acuzații vagi formulate de autorități și cu acces foarte limitat la un proces echitabil. Deținuții sunt adesea judecați în procese colective, iar avocații pierd frecvent urma locului unde se află clienții lor.

Oficiali din guvernul lui Bukele au promis anterior că membrii bandelor reținuți „nu se vor mai întoarce niciodată” pe străzi.

Președintele și-a atras porecla de „cel mai cool dictator din lume” în primii ani la putere, datorită imaginii sale atent îngrijite, dar și a unor inițiative precum adoptarea bitcoin ca monedă națională și a promisiunilor că va face din El Salvador un lider mondial în domeniul criptomonedelor.

O mare parte a acestor promisiuni nu s-au materializat sau măsurile implementate pentru realizarea lor au eșuat.