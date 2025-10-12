Țara cu cei mai bogați locuitori din Africa are un nou președinte, arestat acum doi ani pentru vrăjitorie

Fostul președinte al parlamentului din Seychelles, Patrick Herminie, l-a învins pe președintele Wavel Ramkalawan în turul al doilea al alegerilor, potrivit rezultatelor oficiale anunțate duminică, ceea ce înseamnă că partidul său va avea iar controlul politic total în arhipelag, transmite Reuters.

Victoria lui Herminie, cu 52,7% din voturi, vine după triumful partidului său, United Seychelles, în primul tur al alegerilor generale de luna trecută, când a recâștigat majoritatea în parlament pe care o pierduse în 2015.

Seychelles este cea mai bogată țară din Africa pe cap de locuitor, situată pe o suprafață de 1,2 milioane de kilometri pătrați în vestul Oceanului Indian și o destinație turistică de prim rang, precum și o țintă pentru investiții și cooperare în domeniul securității din partea Chinei, a țărilor din Golf și a Indiei.

Ramkalawan, fost preot anglican, a fost ales în 2020, când a devenit primul președinte din afara partidului United Seychelles (fostul Front Popular Progresist) de la lovitura de stat dată la un an după independența față de Marea Britanie în 1976.

Ce a promis noul președinte în campanie

El a făcut campanie pentru realegere pe baza gestionării redresării economice a Seychelles după pandemia COVID-19 și a extinderii protecției sociale.

Însă alegătorii au optat pentru Herminie, care l-a acuzat pe Ramkalawan de proliferarea corupției și a promis să anuleze un proiect hotelier aprobat de guvernul Ramkalawan, care, potrivit ecologiștilor, amenință un atol de corali inclus în lista UNESCO.

Herminie s-a angajat să reducă vârsta de pensionare de la 65 la 63 de ani și să pună în aplicare recomandările unei comisii pentru adevăr și reconciliere care a examinat încălcările drepturilor omului legate de lovitura de stat din 1977 și de consecințele acesteia.

În ciuda succesului său economic, națiunea formată din 115 insule se numără printre cele mai vulnerabile la schimbările climatice din lume și are una dintre cele mai ridicate rate pe cap de locuitor de consum de heroină.

Partidul Seychelles Unite s-a confruntat cu propriile scandaluri de corupție în cei 43 de ani de când se află la putere. Într-un interviu acordat luna trecută, Herminie a atribuit acest lucru faptului că partidul a fost la putere prea mult timp și a afirmat că, de atunci, s-a schimbat.

Patrick Herminie a fost arestat pentru vrăjitorie în 2023

Herminie, care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților între 2007 și 2016, a fost arestat în 2023 sub acuzația de vrăjitorie, acuzație care a fost ulterior retrasă.

El a negat acuzațiile, declarând presei locale că urmărirea penală este un „spectacol politic” menit să-i păteze imaginea, potrivit BBC.

Herminie și ceilalți suspecți din dosar au fost acuzați, printre altele, de deținerea de obiecte destinate utilizării în vrăjitorie, conspirație pentru a practica vrăjitorie și procurarea de servicii legate de vrăjitorie.

Procurorii au spus că numele liderului opoziției de atunci a apărut într-un mesaj WhatsApp între un cetățean din Seychelles și un suspect tanzanian, care a fost arestat pe 21 septembrie 2023 pe principalul aeroport internațional.

Asupra tanzanianului a fost găsite obiecte legate de vrăjitorie, inclusiv pietre, artefacte din lemn negru, sticle mici cu lichid maroniu, o colecție de pulberi și documente cu limbaj ciudat și simboluri „demonice și satanice”, au susținut anchetatorii.