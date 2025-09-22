Țara în care s-au topit opt ghețari într-un singur an. „Nu se vor mai reconstitui în timpul vieților noastre”

Opt dintre cei 277 de gheţari ai Suediei s-au topit în întregime în anul 2024 şi au dispărut de acum în mod oficial din cauza schimbărilor climatice, a anunţat luni Centrul de cercetare Tarfala, situat în nordul acestei ţări scandinave, informează AFP, preluată de Agerpres. De asemenea, oamenii de știință elvețieni avertizează că unul dintre cei mai mari ghețari din Elveția ar putea să dispară în următorii ani

Pe lângă cei opt ghețari dispăruți în 2024, alţi 30 de gheţari din Suedia sunt în pericol, a declarat directoarea centrului Tarfala, Nina Kirchner, care este profesoară de glaciologie. Gheţarii dispăruţi „nu se vor mai reconstitui în timpul vieţilor noastre şi cu siguranţă acest lucru nu se va întâmpla dacă schimbările climatice vor continua”, a adăugat ea.

„Mai întâi, am crezut că am făcut o greșeală”

În fiecare an, Nina Kirchner şi colegii ei de la Staţia de cercetare Tarfala, situată în apropiere de Kebnekaise, cel mai înalt pisc montan din Suedia, studiază imaginile satelitare ale acestor enorme mase de gheaţă, pentru a le monitoriza evoluţia.

„La începutul acestui an, când ne-am aşezat la masă pentru a stabili momentul în care gheţarii au atins cel mai scăzut nivel al lor în 2024, nu am putut găsi opt dintre ei pe imaginile din satelit. Mai întâi, am crezut că am făcut o greşeală sau că ne-a scăpat ceva”, a relatat cercetătoarea. Însă după ce au verificat datele ştiinţifice, cercetătorii suedezi au ajuns la o concluzie unanimă: „Cei opt gheţari au dispărut”.

Printr ei se afla şi Cunujokeln, cel mai sudic gheţar al Suediei, situat în Parcul Naţional Vadvetjakka. Cel mai mare dintre cei opt gheţari dispăruţi avea aproape dimensiunea a şase terenuri de fotbal.

„2024 a fost un an extrem de călduros. Căldura a topit treptat aceşti gheţari până i-a făcut să dispară”, a explicat Nina Kirchner.

Este vorba despre primii gheţari care au fost şterşi de pe harta Suediei, cel puţin de la introducerea datelor satelitare de înaltă rezoluţie în jurul anului 2000, a precizat ea. Potrivit Ninei Kirchner, este puţin probabil ca alţi gheţari suedezi să se topească în întregime în 2025, datorită unei ierni bogate în ninsori şi unei veri scurte, cu temperaturi globale mai scăzute.

În Elveția, un ghețar „pe moarte”

Preocupări legate de efectele încălzirii globale și de efectele sale asupra ghețarilor există și în Elveția, unde serviciul de monitorizare a ghețarilor a anunțat că ghețarul Gries, cu o lungime de 5,4 kilometri, se retrage într-un ritm alarmant, pe măsură ce schimbările climatice accelerează o topire fără precedent a gheții în întreaga țară, scrie Reuters.

„Acesta este un ghețar pe moarte”, a declarat Matthias Huss, directorul Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS), subliniind că grosimea gheții s-a redus cu șase metri doar în ultimele 12 luni. În perioada 2000-2023, acest ghețar din cantonul sudic Valais s-a micșorat cu 800 de metri în lungime. Astăzi măsoară cu 3,2 kilometri mai puțin decât în 1880, iar grosimea medie a gheții sale este de 57 de metri.

Realitatea sumbră a topirii accelerate a ghețarilor s-a văzut în mai 2025, când prăbușirea unei porțiuni dintr-un ghețar a distrus satul Blatten, aflat tot în cantonul Valais.

Huss atribuie topirea ghețarului Gries anilor secetoși consecutivi 2022 și 2023, dar și verii călduroase din 2025, în pofida unui scurt răgaz oferit de ninsorile abundente din aprilie 2025. „Avem nevoie de mult mai multă zăpadă pentru a contracara efectul verilor extrem de calde. Iar vara aceasta, din 2025, din nou, a fost mult prea caldă”, a precizat Huss.

În partea inferioară, ghețarul s-ar putea topi în următorii cinci ani, în timp ce la altitudini de aproximativ 3.000 de metri ar putea dispărea în 40-50 de ani, a adăugat el. Circa o sută de ghețari au dispărut între 2016 și 2022 în Elveția, potrivit GLAMOS.