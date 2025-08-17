Țara în care salariul minim a ajuns să valoreze echivalentul unui singur dolar. „Suntem în fața unei încălcări a demnității umane”.

Salariul minim în Venezuela, stabilit la 130 de bolivari din 2022, a atins valoarea unui dolar, conform cursului oficial stabilit la 7 august de Banca Centrală a Venezuelei: 130,06 bolivari, scrie publicația franceză Courier International.

Un „atac la demnitatea umană”, așa descrie situația sindicatul Comitetului Național al Muncitorilor în Lupta (CNCTL), citat de publicația Efecto Cocuyo, întrucât această sumă este departe de a permite traiul. Costul coșului alimentar de bază este de aproximativ 500 de dolari în această țară.

Prăbușirea bolivarului – care a pierdut jumătate din valoarea sa față de dolar în 2025, pare să fie prima consecință a sancțiunilor americane asupra petrolului venezuelean instituite în 2025 de Donald Trump – ultimele dintr-o lungă serie de sancțiuni inițiate în 2017, în timpul primului său mandat, menționează publicația. Această situație este însoțită de o inflație galopantă, estimată în mai la 229 % pe an de Observatorul Venezuelean al Finanțelor, o organizație independentă de guvern citată de Bloomberg.

O societate cu două viteze

În Venezuela, 86% din populație trăia deja sub pragul sărăciei în 2024, după zece ani de criză care a provocat exodul a 7,7 milioane de persoane (dintr-o populație totală de 29 de milioane), precizează ziarul El Nacional.

Acuzat că a fost reales în mod fraudulos în 2024, președintele Nicolás Maduro, moștenitorul liderului socialist Hugo Chávez (1999-2013), a permis n ultimii ani o liberalizare a economiei, creând de facto o societate cu două viteze, în care angajații din sectorul privat sunt plătiți în dolari, iar funcționarii publici și pensionarii sunt plătiți în bolivari.

Guvernul chavist, care consideră sancțiunile ca făcând parte dintr-un „război economic” dus de Washington, completează salariul minim cu bonuri care pot ajunge până la 160 de dolari. Simbolul nu este mai puțin dezastruos, susține sindicatul.

„Un singur dolar pe lună pentru cei care susțin prin eforturile lor serviciile publice, producția națională, educația, sănătatea și toate aspectele vieții cotidiene. Această sumă nu este doar insuficientă: este o umilire instituționalizată.”, precizează acestea.