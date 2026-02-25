Țara în care se vorbesc 820 de limbi

Cu 196 de țări pe această planetă, există cu siguranță lucruri pe care nu le știm, scrie publicația elenă Clickatlife.gr. Ea trece în revistă lucruri extrem de puțin cunoscute despre unele țări.

Majoritatea lacurilor lumii se află în Canada , aproximativ 8-9% din suprafața Canadei fiind apă dulce. În plus, peste 60% din lacurile lumii se află în interiorul granițelor Canadei.

Arabia Saudită nu are râuri. Sună ciudat că o țară atât de mare precum Arabia Saudită nu are râuri, dar este adevărat. Cea mai mare cantitate de apă dulce a țării provine din instalațiile de desalinizare și din izvoarele subterane.

Antarctica e un deșert, din perspectiva precipitațiilor

Antarctica în ciuda faptului că este acoperită de gheață, este cel mai mare deșert din lume, acoperind o suprafață de aproximativ 14,2 milioane de kilometri pătrați.

Acest lucru se datorează faptului că primește o cantitate extrem de mică de precipitații în fiecare an. Suprafața sa este mai mare decât întreaga Europă, este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât cea a Statelor Unite și acoperă aproape 9,5% din suprafața totală a Pământului. Nu are locuitori permanenți și este continentul cel mai rece, mai uscat și mai vântos de pe planetă.

O țară din nordul Americii de Sud, Surinam, este acoperit în proporție de 91% de junglă , iar cei 500.000 de locuitori ai săi trăiesc în principal de-a lungul coastei, în apropierea capitalei. Doar 5% din populație locuiește în interiorul continentului.

Papua Noua Guinee, în Asia, găzduiește cele mai multe limbi din lume. Deși limba oficială este engleza, doar 1-2% din populație o vorbește, restul populației vorbind peste 820 de limbi, sau 12% din limbile lumii.

Cei mai educați oameni din lume se află în Canada, 50% dintre locuitori având un nivel de educație peste liceu. Următoarele sunt Israelul, cu 45%, și Japonia, cu 44%.

Cine are cele mai multe cămile în libertate? Australia

Islanda produce aproape 100% din electricitatea sa din surse regenerabile, în principal din energie geotermală și hidroelectrică, ceea ce o face una dintre cele mai eficiente țări din punct de vedere energetic din lume.

Australia găzduiește cea mai mare populație de cămile sălbatice din lume. Cămilele au fost introduse în secolul al XIX-lea, iar astăzi numărul lor este atât de mare încât țara exportă cămile, în special în Orientul Mijlociu.