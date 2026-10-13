Țara în care sute de oameni au stat la coadă pentru un tablou de Van Gogh: „Am vrut să-l văd cu ochii mei”

Sute de persoane au stat la coadă marți pentru a vedea în Hong Kong un tablou de Vincent van Gogh care nu a mai fost expus niciodată publicului de peste șase decenii, înaintea unei licitații despre care specialiștii cred că va aduce vânzătorului aproximativ 180 de milioane de dolari, relatează Reuters.

Licitația care va fi organizată de Sotheby’s la New York pe 18 noiembrie va testa rezistența pieței de artă de lux, axată pe operele considerate adevărate piese de rezistență ale colecțiilor, în contextul incertitudinilor economice din întreaga lume.

Pictat în mai 1890, tabloul „Châtaigniers en fleurs”, sau „Castani în floare”, este una dintre cele mai importante lucrări realizate de Van Gogh în ultimele sale zile petrecute în satul francez Auvers-sur-Oise, unde a murit aproximativ două luni mai târziu, la vârsta de 37 de ani.

Scott Niichel, reprezentant al departamentului de artă modernă și contemporană al casei Sotheby’s din New York, susține că tabloul este pe cale să stabilească un nou record de licitație pentru o operă semnată de Van Gogh.

De ce este atât de valoros tabloul lui Van Gogh ce va fi scos la licitație luna viitoare

Tablourile din ultima perioadă petrecută de Van Gogh la Auvers-sur-Oise, imediat după externarea sa dintr-un azil psihiatric din Saint-Rémy-de-Provence, apar rareori pe piața de artă, iar licitația va atrage atenția colecționarilor, muzeelor și investitorilor.

„Aceasta este o perioadă de optimism extraordinar, energie frenetică, entuziasm, pasiune și culoare în creația artistului”, explică acesta.

Tabloul înfățișează un castan imens, în plină înflorire, a cărui coroană acoperită de flori domină întreaga compoziție.

Tabloul „Châtaigniers en fleurs” de Vincent Van Gogh, FOTO: Peter Parks / AFP / Profimedia

„Nu auzisem niciodată de acest tablou, așa că am vrut să-l văd cu ochii mei”, a declarat Li Shanshan, un iubitor de artă în vârstă de 50 de ani, care a spune că a călătorit aproximativ două ore și jumătate din orașul Shenzhen, situat în sudul Chinei, pentru a admira lucrarea.

Tabloul „Châtaigniers en fleurs” va fi scos la vânzare în cadrul unei licitații care va include o parte dintr-o colecție de 12 opere nevăzute de multă vreme, printre care se numără și lucrări de Paul Cézanne și Claude Monet.

Ce s-a întâmplat cu tabloul „Châtaigniers en fleurs” după moartea lui Van Gogh

După moartea pictorului în iulie 1890, tabloul respectiv a ajuns în posesia fratelui său Theo, iar ulterior a fost moștenit de Johanna van Gogh-Bonger, văduva acesteia, și de fiul lor.

Ulterior, tabloul a fost deținut de editorul german Samuel Fischer, fondatorul editurii S. Fischer Verlag, înainte de a intra în colecția lui George „Buddy” DeSylva, compozitor american de muzică, producător de film și cofondator al casei de discuri Capitol Records.

În 1953, tabloul a fost achiziționat de colecționara Harriet Harris-Jonas, a cărei colecție era considerată atât de valoroasă încât Muzeul Metropolitan de Artă din New York organiza vizite pentru mecena și susținătorii săi, astfel încât aceștia să poată admira operele expuse în apartamentul ei de pe Fifth Avenue.

Tabloul a fost achiziționat de familia Blaquier de la comerciantul de artă Wildenstein în 1975.