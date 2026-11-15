Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun din Craiova, „cel mai mare din lume”

Târgul de Crăciun de la Craiova s-a deschis vineri iar primarul Lia Olguța Vasilescu susține că este „cel mai mare din lume”, fiind organizat pe o suprafață de 27 de hectare.

Autoritățile locale așteptă în 2026 un număr record de vizitatori, inclusiv turiști străini.

„Anul acesta, pentru că ne așteptăm la foarte mulți vizitatori din străinătate, am încercat să mergem pe partea tradițională a Crăciunului și, dacă vă veți uita cu atenție, veți vedea că și culorile pe care le-am ales sunt culorile Crăciunului. În același timp, am fost atenți și la decorațiunile pe care le-am ales. În ceea ce privește partea de bucate, am avut grijă să fie totdeauna tradițional românesc”, a declarat Vasilescu, citată de Agerpres.

Ediția din acest an are ca temă Tărâmul Elfilor, se desfășoară până pe 3 ianuarie 2027 și ocupă mai multe piețe și străzi centrale.

Târgul cuprinde Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, strada Theodor Aman, Calea Unirii, strada A.I. Cuza, English Park și zona Teatrului Național „Marin Sorescu”, scrie Jurnalul Olteniei.

La târg sunt preparate tradiționale, dar și unele din bucătăria internațională pe care le găsești la restaurante de tip fast-food. Prețurile însă pentru unii vizitatori sunt descurajante.

„Un pic cam mari pentru ce-ţi oferă. Un hotdog 65 de lei, e cam scump”, a spus un vizitator pentru Observator News.

Ce mâncare se găsește la Târgul de Crăciun Craiova 2026

„De la mititei, la frigărui, cârnaţi proaspeţi. Tocăniţă, sărmăluţe, de la noi de acasă, până la afumături, la slănină, jumări, şorici. La carne este 16 lei suta de grame, la cartofi 8 lei, murături 8 lei, ciupercuţe 10 lei”, a spus Larisa Oprea pentru televiziunea Antena 1.

O porție de fasole cu afumătură de 300 de grame a costă în jur de 25 de lei, în timp ce câteva sarmalele se vând cu 30 de lei. Pentru o porție de pomana porcului, turiștii trebuie să achite 45 de lei, iar prețul pentru tocana de miel este 60 de lei.

La rândul lor, băuturile vin cu tarife ridicate: o sticlă de apă costă 10 lei, sucurile, berea și vinul fiert se comercializează cu 15 lei, ceaiul este 10 lei, iar o ciocolată caldă ajunge la 20 de lei.

Un kurtos kolac costă între 25 și 35 de lei, iar gogoșile 30-40 de lei, în funcție de cantitate și fel, potrivit Gândul. Papanașii se vând tot cu 30-40 de lei, iar langoșul cu prețuri cuprinse între 12 lei (simplu) și 25 de lei (cu usturori, telemea și cârnați picanți).

Suma minină cu care un turist poate mânca la târg este 70-80 de lei, a declarat pentru sursa citată Iustina Todireanu, comerciant la Târgul de Crăciun Craiova.

Pentru cei care vor să exploreze târgul, autoritățile au pus în funcțiune două mijloace speciale de transport. Trenulețul Magic circulă zilnic, între orele 14:00 și 22:00, iar tariful este de 4 lei de persoană. Party Bus circulă zilnic, între orele 17:00 și 23:00, la un tarif de 6 lei de persoană. Biletele pot fi cumpărate direct din mijloacele de transport.