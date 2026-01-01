Târgul Moșilor, parcul de distracții din Vechiul București. Bâlciul era de poveste, cu montagne russe și țuicării, fripturi și limonadă la putină

Boxele din care bubuie muzică lăutărească, mustul vândut de pe trotuar, mici și bere dată pe gât printre gogoșari pe care le întâlnești azi la Obor reprezintă doar o palidă rămășiță a ceea ce a fost odată Târgul Moșilor, marele bâlci din vechiul București.

Se ținea pe locul halelor centrale de astăzi, loc special pe vremea aceea pentru vânzarea lemnelor și a fânului.

Nu se știe tocmai precis când a început să fie organizat Târgul Moșilor în București, documentele arată că, pe la 1862, fenomenul era asociat cu pomenirea morților. Toată lumea mergea la Moși să cumpere străchini, cofe, donițe și alte oale rustice și să le dea de pomană pline cu tocană de oaie sau orez cu lapte.

Deși avea încă un caracter comercial pronunțat, în perioada interbelică Târgul Moșilor începe să semene tot mai mult cu un parc de distracții, după ce societatea “Luna Park” a instalat o serie de mașinării precum Montagne Russe, Troleibus, Roata Norocului sau “Lanțurile”. Se puteau juca și jocuri de noroc, cum ar fi “Uite bobu’ nu e bobu”, Alba și Roșia sau zaruri.

