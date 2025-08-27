Tarifele impuse Indiei de Donald Trump au intrat în vigoare. Efectele așteptate asupra uneia din celei mai mari economii ale lumii

Noile tarife cuprind o taxă punitivă de 25% impusă de Donald Trump drept pedeapsă din cauza achizițiilor de petrol rusesc de către India. Noua taxă se adaugă la tariful anterior de 25% pentru multe produse indiene. Astfel, taxele totale ajung la până la 50% pentru bunuri precum îmbrăcăminte, pietre prețioase și bijuterii, încălțăminte, articole sportive, mobilă și produse chimice, relatează Reuters.

Noile tarife sunt unele dintre cele mai ridicate impuse de SUA și comparabile cu cele din Brazilia și China. Ele pun în pericol mii de mici exportatori și locuri de muncă, inclusiv în statul natal al premierului Narendra Modi, Gujarat.

Ministerul Comerțului al Indiei nu a răspuns solicitării făcute de Reuters pentru a vorbi despre efectele tarifelor. În schimb, un oficial al ministerului, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că exportatorii afectați de tarife vor primi sprijin financiar și vor fi încurajați să se orienteze către piețe precum China, America Latină și Orientul Mijlociu.

Un aviz al Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierei al SUA transmis transportatorilor prevede o scutire de trei săptămâni pentru mărfurile indiene care erau deja încărcate pe nave și aflate în tranzit spre SUA înainte de termenul-limită.

Sunt de asemenea exceptate oțelul, aluminiul și produsele derivate, vehiculele pentru pasageri, cuprul și alte bunuri supuse unor tarife separate de până la 50% conform legii comerciale de securitate națională.

Oficialii Ministerului Comerțului al Indiei afirmă că tariful mediu la importurile din SUA este de aproximativ 7,5%, în timp ce Biroul Reprezentantului Comercial al SUA a subliniat taxe de până la 100% pentru automobile și o rată medie aplicată de 39% pentru produsele agricole americane.

Negocieri eșuate

Oficialii americani nu au oferit Indiei nicio speranță de a evita tarifele. „Da”, a spus Peter Navarro, consilier comercial al Casei Albe, întrebat dacă majorările tarifare pentru exporturile Indiei către SUA vor intra în vigoare miercuri, așa cum fusese anunțat anterior. El nu a oferit alte detalii.

Măsura lui Donald Trump vine după cinci runde de negocieri eșuate, în timpul cărora oficialii indieni și-au exprimat optimismul că tarifele americane ar putea fi plafonate la 15%, rata acordată unor alți parteneri comerciali importanți ai SUA, inclusiv Japonia, Coreea de Sud și Uniunea Europeană.

Oficialii de ambele părți au dat vina pe erori de apreciere politică și semnale ratate pentru eșecul discuțiilor dintre cea mai mare economie a lumii și a cincea ca mărime.

Comerțul bilateral de bunuri a totalizat 129 miliarde de dolari în 2024, cu un deficit comercial american de 45,8 miliarde de dolari, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA.